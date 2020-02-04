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中国学生言语表达素养需提升

邓 晖

2020年02月04日08:53  来源：光明日报
 
原标题：中国学生言语表达素养需提升

刘慧凝(左)在课堂上与学生互动。清华大学供图

【记者调查】

与清华大学刘慧凝课堂上满满的热度相比，是中国学生言语表达能力令人担忧的现状。记者调查发现，不敢说、不会说、不想说等问题正困扰着很多中国学生，他们很想提升自己的沟通表达能力，却又找不到太多的提升渠道。

绝大部分学生认为自己表达能力“一般”或“不好”

在记者随机采访的一些中学生、大学生中，绝大部分认为自己语言表达能力“一般”或“不好”，只有极个别的学生对自己的语言表达能力表示了自信。

在具体表现上，中国学生言语表达短板主要表现为：词不达意，难以传递有效信息；心理紧张，畏惧表达；不会区分相关场合，表达不合时宜；语言匮乏化，如“开心哈哈哈”“难过呜呜呜”“震惊我的妈”等。

“不敢说”“不会说”“不想说”成最大障碍

记者发现，“不敢说”“不会说”“不想说”成为制约中国学生表达能力提升的最大障碍：很多学生在表达之前有畏惧心理，课堂上不愿意发言、活动中不愿意表达，只愿意当跟随者。有学生表示有时也有表达欲望，但话到嘴边不知该如何组织语言并进行有效表达，甚至有时短短一两分钟要说十几个“然后”。

不少学生表示“从小爸妈和老师就说，要安静、要听话”“如果说不出正确答案会很丢脸”“当我发现我的答案跟别人不一样的时候，我不好意思说出来”。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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