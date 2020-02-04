原标题：院校专业设置，要积极填补行业人才缺口

企业认可培养质量

行业人才缺口还需填补

智能制造作为工业化与信息化深度融合的产物，以智能制造为核心的制造业与新一代信息技术加速融合，已经成为全球先进制造业的发展趋势。面对新技术的发展，需要更多的跨专业、复合型人才，我国制造业面临着巨大的挑战。

从智能制造机械产业发展来看，职业院校人才培养质量企业是认可的，而且目前企业对职院院校的学生需求量很大，供不应求，存在多家企业争抢学生的现象，很多企业在学生进校时就与企业签订了订单班或现代学徒制班等，为学校的人才培养提供经费等，企业共同参与人才培养，缩短人才与企业岗位的距离。

当前，企业对职业教育人才的要求首在企业忠诚、职业素质、敬业精神、学习能力等，其次是专业知识和技能。面对目前世界范围内智能制造机械行业产业的集群式、精益型的新技术、新工艺、新方法、新趋势，用人单位为让学生能够尽快适应工作岗位需求，大部分企业主动对接职业院校，提供经费和企业典型生产案例，渗透企业精神，为职业院校教师提供新技术的学习机会，帮助学校解决专业跟不上产业发展、技术变革的困境，为提高职业教育人才培养质量提供了助力。预计，智能制造行业近三年来的人才需求量是270万人，高职院校能够提供70万，缺口达到200万。积极填补行业人才缺口，给职业院校的人才培养提出了质量和数量的紧迫要求。

系列人才政策要落实

针对性、可行性必不可少

时不我待，在目前情况下，因应于行业人才需求，各方面的对策一定要和问题一一对应，针对性、可行性是政策真出效果的根本保障。

制定激励机制，政府部门进一步做好智能制造规划和保障政策

各级政府充分发挥市场在配置资源中的决定性作用，强化企业市场主体地位，以需求为导向，激发企业推进智能制造的内生动力。发挥政府在规划布局、政策引导等方面的积极作用，形成公平市场竞争的发展环境；要准确把握智能制造的发展规律，因势利导，引导行业循序渐进推进智能化，针对不同地区、行业、企业发展水平，加强分类施策、分层指导，加快推动传统行业改造、重点领域升级、制造业转型；落实税收优惠政策，

企业购置并实际使用的重大技术装备符合规定条件的，可按规定享受企业所得税优惠政策；政府更积极倡导“工匠精神”，提高一线技术技能工人的社会地位和待遇，推进全人格的培养，努力智能制造发展。

发挥指导作用，行业组织引导企业和院校推进智能制造发展

机械工业教育发展中心、中国机械工业教育协会、全国机械职业教育教学指导委员会等行业教育培训机构和组织，相关专业协（学）会要发挥行业优势，推广先进管理模式，加强行业自律，防止无序和恶性竞争。

制定校企共同参与的智能制造机械行业人才培养标准。聚焦智能制造的发展要求，对智能制造领域技术技能人才培养的层次、规格和质量及时提出指导性意见。面向智能制造领域组织实施行业重点观测专业（方向）创新建设、新型“双师”专业素养与能力培养，尽快建立智能制造领域技术技能人才培养标准体系，开发配套教学资源等。

积极构建基于智能制造技术标准、岗位能力要求的多元人才培养评价制度，保障人才培养质量，进而切实加强行业指导能力建设，不断提高工作质量和服务水平，履行好指导和促进智能制造技术技能人才培养的职责和使命。

搭建校企信息共享平台，及时发布企业与学校的供需信息，打通校企的信息通道。针对现有考核评价体系，建议以企业为龙头，组合学校和企业共同制定考核评价标准，由企业参与的第三方来考核，行业监督执行整个考核过程。

产教协同育人，智能制造企业要积极发挥人才培养主体作用

依托企业优势资源共同建设智能制造技术技能人才教育培训基地。智能制造规模以上企业应切实履行社会责任，要设立专门机构及人员负责职工教育培训、对接职业院校，设立学生实习和教师实践岗位。智能制造相关企业要按照“共谋、共建、共管、共用、共享”原则，实施“双元主体、双重身份、双方场所、双向导师、双方考评”，建设一批兼具生产与教学功能的校企协同创新基地。

产教深度融合，调优调高调宽老专业，顺应新技术开设新专业

智能制造关键装备方面相对各项技术及专业较为成熟，企业对应人才能力需求相对明确，院校应在专业技能上加强机械识图、机械装配等基础能力训练，提升学生动手能力，并增加专业英语和口语交流。

围绕智能制造产业链和价值链的优化，遵循“宽基础、大专业、小方向”的基本思路，拓展专业群课程内容，提高专业建设定位，合理调整“智能制造机械类专业群”。

校企深度合作，校企共建智能制造生产性实训基地，实现产学研培共用；加大智能制造跨专业跨学科师资队伍培训，多途径、多维度的校企共同培养培训。

建议新增开设“智能制造技术”专业。建议核心课程有机械加工工艺与夹具设计、MES应用、机电设备维修与管理、智能制造技术与应用、工业机器人应用实训、精益生产等课程。该专业开设建议与地区智能制造示范点相配合。

明确培养目标，构建现代职教体系，实现跨界跨学科多元人才培养

智能制造跨界、跨学科的专业能力培养过程受到在校学制的限制，无法在单独一个阶段实现。通过行业岗位（群）职责与院校专业（群）培养目标对比，应对多学科复合型技术技能人才要求越来越高、跨界与管理融入企业精益生产人才紧缺的需求，建议利用中职的基础性、高职的技术性、应用性本科的工程性，搭建现代职教体系，把能力培养分为基础能力、专项能力和综合能力三个阶段，贯穿职业培养过程，在学历提升的同时保证能力的提升，从而满足企业跨界、跨学科的多元化人才需求。

（作者：陈晓明，系机械工业教育发展中心主任；许朝山，系常州机电职业技术学院副校长）

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