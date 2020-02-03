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清华大学校长邱勇首上电视节目 亲身指导中高考

2020年02月03日16:44  来源：北青网
 
原标题：清华大学校长邱勇首上电视节目，亲身指导中高考“秘笈”

　　疫情爆发后，为了孩子的健康，北京市大中小学延期开学。究竟什么时候才能正式开学？湖北籍大学生无法返京怎么办？假期变长，学期变短学习内容学不完怎么办？寒假作业是否会增加？2020年的艺考、中考、高考在政策上会有什么样的调整和改变？面对疫情，教育节目《老师请回答》推出《老师请回答——疫情防控特别节目》，就当前学生、家长最关心的几十个问题，邀请北京市教育委员会主任刘宇辉、清华大学校长邱勇、育英学校校长于会祥、史家教育集团校长王欢以及北京协和医学院基础学院、流行病学教授单广良，解读最新教育政策，指导最有效的家庭教育方式，独家揭秘清华大学录取秘笈和高考重点。节目将从2月3日起每周一和每周二21:24连续两天在北京卫视播出。

　　清华大学校长首登电视节目 “划重点”指导清华大学录取“秘笈”

　　节目邀请到了清华大学校长邱勇，邱勇校长表示这是自己首次登上电视节目。节目中，邱勇校长不仅对疫情防控期间家长、学生需要注意的问题进行了指导，更首次透露清华大学的教学资源将向社会开放。

　　面对主持人提出的“清华大学的录取标准是什么”的问题时，邱勇坦言“清华对好学生的定义，不只是看学习成绩”。

　　近期，学生何时能开学成为全社会最关注的焦点，疫情下中高考考生如何备考、如何准备更让不少家长倍感焦虑。节目中北京市教育委员会主任刘宇辉为大家进行了权威的政策解读。

　　2003年同样是疫病爆发年，开学时间同样推迟。2003年北京文科状元，现在在北大法学院任教的阎老师作为过来人为考生们提供了建议。

(责编：冯粒、曹昆)
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