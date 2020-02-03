停课不停学 福州市鼓楼区搭建空中课堂

原标题：福州市鼓楼区搭建空中课堂 已向全国开放直播

中新网2月3日电 近日，清北网校联合福建省福州市鼓楼区教育局为全区小学免费搭建“空中课堂”，该直播授课系统可承载千万人同时在线。2月10日线上开学后，老师可为学生在线授课，学生通过电脑或移动设备实时听讲，实现“停课不停学、学习不延期”。

据介绍，清北网校是字节跳动旗下专注于中小学课程的线上教学产品和服务平台。为帮助孩子们解决因疫情无法正常到校上课的问题，已面向全国中小学免费开放在线直播系统。基于产品技术优势，能够实现和教育部门、学校等机构快速对接直播大班课，支持学校和教师直播授课或录播授课，承载千万级并发。

据悉，学校等入驻后，可以依托平台实时管控直播间、查看上课人数和统计分析课程数据。精准把握直播效果。学生则可在移动和PC等多终端便捷上课，提前预习课堂知识点，在线评论与老师实时互动，反复多次观看直播回放等。

据了解，此次福州市鼓楼区空中课堂将于2月10日正式开课，线上教学由鼓楼区各级名优骨干教师承担，各年级教研员同时进行备课指导。空中课堂具体课程安排由全区统一提供，针对语文、数学、英语各年级下册的教学内容来进行排课。

届时，学生们只需提前下载各学科电子课本，按照课程表提前预习，并通过手机、电脑等多端在APP内按时上课即可。

相关负责人表示，公益课堂直播系统已经向全国中小学开放，并将在授课直播前对师生进行专场在线培训，希望能帮助更多地区的孩子在家也能免费学。

(责编：冯粒、曹昆)