建立全媒体传播体系（大家手笔）

随着信息社会不断发展，舆论生态、媒体格局、传播方式等发生深刻变化，新兴媒体影响越来越大。在全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体等不断发展，信息与人的关系更加多元的大背景下，加强舆论引导需要深入研究全媒体时代的机遇和挑战，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。

建立全媒体传播体系，不是从一张白纸开始构图、施工，而是要对现有传播体系进行更新、迭代，将其改造成适应新的传播环境、遵循新兴媒体传播规律的新型传播体系。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视媒体融合发展，作出一系列重要部署。2014年8月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，对新形势下如何推动媒体融合发展提出了明确要求、作出了具体部署。下好全媒体传播体系建设的先手棋，不仅巩固了主流媒体作为传统新闻舆论重镇的地位，还推动传统媒体的影响力向网络空间延伸。推进县级融媒体中心建设是建立全媒体传播体系的又一战略布局，旨在打造基层主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。2019年1月25日，中共中央政治局在人民日报社就全媒体时代和媒体融合发展举行第十二次集体学习，习近平同志在主持学习时对建立全媒体传播体系作出重要论述。党的十九届四中全会《决定》提出建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，为建立全媒体传播体系提供了根本遵循。

内容建设是根本。内容建设搞不好，全媒体传播体系的传播力、引导力、影响力、公信力就无从谈起。这就需要大量思想深刻、见解独到、能为用户提供独特价值的专业优质内容。在优质内容生产方面，传统媒体拥有专业化的采编人才队伍、权威的信息渠道、规范的采编流程，具备较强信息采集核实、分析解读、深度报道能力。建立全媒体传播体系，要通过媒体融合发展把传统媒体的这个优势充分发挥出来，进行专业化的新闻生产，打造优质新闻产品。全媒体传播体系框架中的内容生产应始终坚持正确舆论导向，以社会主义核心价值观引领内容建设，在思想观念多样化的复杂形势中凸显主流价值，有效引导舆论。

先进技术是支撑。技术是传媒的引擎。没有技术支撑，内容就难以快速、有效、精准抵达用户。建立全媒体传播体系，需要建立新的技术支撑体系。《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》强调，“推动媒体融合发展，要将技术建设和内容建设摆在同等重要的位置”“不断提高技术研发水平，以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级”。随着信息技术的发展，传播方式发生深刻变化，原有技术支撑体系已经无法适应新的传播需求，必须建立新的技术支撑体系。建立全媒体传播体系，需要用新技术武装媒体。媒体应跟上技术发展步伐，依托算法推荐、人工智能、区块链、云计算、物联网、5G等新技术，发展移动客户端、手机网站等应用新业态，不断培植和强化技术基因，为建立全媒体传播体系提供有力技术保障。

管理创新是保障。管理创新不仅涉及宏观层面，也涉及微观层面。随着媒介技术日新月异发展，媒体迭代周期日益缩短。这就要求媒体管理不断创新、以变应变。习近平同志强调，“要一手抓融合，一手抓管理，确保融合发展沿着正确方向推进”“各级宣传管理部门要改革创新管理机制，配套落实政策措施，推动媒体融合朝着正确方向发展”。从宏观层面看，需要统筹处理好传统媒体和新兴媒体、中央媒体和地方媒体、主流媒体和商业平台、大众化媒体和专业性媒体的关系，不能搞“一刀切”，这样才能形成资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系。从微观层面看，各家媒体应创新管理，不断优化内部组织结构，打破采编部门相互分割、自成一体的局面。

（作者为复旦大学发展研究院副院长，新闻学院党委书记、执行院长）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 09 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)