加快构建中国特色新闻学“三大体系”（构建中国特色哲学社会科学）

内容提要

新中国成立以来，我国新闻学界筚路蓝缕、开拓进取，构建起既具有中国特色又具有普遍意义的新闻学，中国特色新闻学的学科体系、学术体系、话语体系不断发展。新时代，加快构建中国特色新闻学“三大体系”，需要深入把握新闻学的学科定位，深入研究一系列学科前沿问题；需要体现继承性、民族性，体现原创性、时代性，体现系统性、专业性。

新中国成立70多年来，我国新闻学不断创新发展，建立了以马克思主义新闻观为核心内容的中国特色新闻学，逐步形成了自己的学科体系、学术体系、话语体系（简称“三大体系”）。新时代，信息技术的快速发展推动媒体融合向纵深发展，出现了全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体，新闻创新实践深入推进，中国特色新闻学迎来了新的发展机遇。进一步构建学科体系、学术体系、话语体系，是中国特色新闻学在新时代的重要任务。

构建中国特色新闻学“三大体系”取得重要进展

新中国成立以来，我国新闻学界筚路蓝缕、开拓进取，在马克思主义新闻观指导下，不断探索、创新与发展，构建起中国特色新闻学。70多年来，我国新闻学发展经历了几个重要历史阶段，与此相适应，其学科体系、学术体系、话语体系的构建也取得重要进展。

新中国成立后，我国新闻事业继承革命时期的新闻体制和新闻工作优良传统，学习借鉴苏联新闻工作的经验和模式，迅速建立起社会主义新闻体系，这也成为规定和影响我国新闻学研究的基础。

党的十一届三中全会后，我国新闻学研究迎来了新发展。新闻学研究者深入研究马克思主义经典作家的新闻思想，从党的优良传统中总结经验，对新闻学的一系列重大问题进行深入讨论。新闻教育、研究机构、学术社团、专业期刊、学术活动逐步有序发展。新闻学界从学科知识和理论体系出发，对新闻理论、新闻史、新闻业务、传播学等进行系统探索，逐步构建起独特的学术话语、知识和理论体系，推出一批代表性学术成果，在构建中国特色新闻学学科体系、学术体系、话语体系上迈出了重要步伐。

党的十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，改革开放的深入有力促进了新闻事业改革发展，同时也为新闻学提出了全新的研究课题。新闻学研究的视野不断拓展，新闻事业改革和传媒经济发展引发学界和业界的共同关注和研究，在学术研究和实践上都取得重要突破。随着研究领域的拓展、研究方法的丰富、新闻观念的更新、新闻事业的发展，中国特色新闻学的学科体系、学术体系、话语体系不断丰富和发展。

进入21世纪特别是党的十八大以来，我国新闻学研究站在了新的历史起点上。以互联网为基础的新兴媒体迅猛崛起，舆论生态、媒体格局、传播方式等发生深刻变化，媒体融合发展成为趋势，引发新闻传播领域深刻变革，也给新闻舆论工作带来新的挑战。党的十八大以来，习近平同志围绕做好宣传思想工作发表一系列重要讲话，作出一系列重要指示，提出许多新的重要要求，回答了一系列方向性、根本性问题，丰富和发展了马克思主义新闻观，为构建中国特色新闻学学科体系、学术体系、话语体系指明了方向、提供了遵循，有力促进了中国特色新闻学“三大体系”构建。

把握构建中国特色新闻学“三大体系”的重要要求

习近平同志在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话中指出，要加快完善对哲学社会科学具有支撑作用的学科。新闻学就是其中的一门重要学科。新时代，构建中国特色新闻学“三大体系”，需要深入把握新闻学的学科定位，充分发挥其对新闻舆论工作的指导作用、对哲学社会科学的支撑作用。

习近平同志强调，“党的新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事”。新时代坚持和发展中国特色社会主义，需要新闻舆论工作者充分发挥作用，自觉承担起自己的使命任务，更好构筑中国精神、中国价值、中国力量，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础。中国特色新闻学对新时代党的新闻舆论工作和新闻实践创新具有重要指导作用，能够也必须更好为党治国理政服务。同时，新闻学作为哲学社会科学的重要学科，与经济学、政治学、法学、社会学等其他学科有着十分密切的关系，新闻学的研究成果对于丰富其他学科的知识和理论体系具有重要推动作用。随着哲学社会科学的发展，学科之间交叉融合的趋势日益明显，相互借鉴成为常态，新闻学正对其他学科的知识生产和理论创新不断作出新贡献。构建中国特色新闻学学科体系、学术体系、话语体系，一定要提高站位，深入把握其学科定位。

习近平同志强调，“要按照立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来的思路，着力构建中国特色哲学社会科学，在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。”习近平同志还强调，中国特色哲学社会科学应体现继承性、民族性，体现原创性、时代性，体现系统性、专业性。这些重要论述为我们构建中国特色新闻学学科体系、学术体系、话语体系指明了方向。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在构建中国特色新闻学“三大体系”上不断取得新进展。

学科体系主要包括学科设置、师资队伍、人才培养、课程教育及评价机制等。中国特色新闻学的学科体系应以新闻学基本知识和理论为核心和基础，以传播学知识和理论为补充，以边缘学科和交叉学科知识和理论为辅助，进行学科设置和课程设计，编写独立系统的新闻学学科教材，建立专门的师资队伍，并以此为基础开展课程教育和学科评价。其基本框架一般应包括新闻理论、新闻史、应用新闻学以及交叉学科等知识和理论系统与教学机制。

学术体系主要包括学术思想、代表学者、学术流派、专业论著、研究方法、道德规范、评价标准等要素和学术活动平台等辅助系统。中国特色新闻学的学术体系要始终坚持以马克思主义为指导，运用马克思主义的立场、观点、方法，通过学术共同体的持续探索和传承建立起不断发展、创新和完善的学术思想体系和学术框架体系，不断完善研究方法、推进学术创新、传承学术成果。同时，应建设相应的学术成果发布平台、学术成果评价体系、学术社团组织、学术伦理规范等学术辅助系统。

话语体系反映人类交往活动中交往主体通过语言符号建立起来的表达与接受、解释与理解、评价与认同等多重关系，包括术语、概念、范畴、命题、判断、语言、思想等要素。中国特色新闻学的话语体系应以学科核心概念为基础，以马克思主义新闻观及其学术思想为表达架构，总结我国新闻实践的话语逻辑和建设路径，形成中国特色新闻学的表达系统和话语体系。其基本要素包括：术语和概念（核心概念、扩充概念、边缘概念、交叉概念）、基本观点和思想原则、专业知识和表达逻辑等。

学科体系、学术体系、话语体系是一个有机统一的整体，三者相互联系、相互作用、相辅相成。构建中国特色新闻学“三大体系”，需要把握历史、现实和理论三方面逻辑，加强学术传统和发展脉络的梳理，加强新闻实践、新闻教育与新闻理论的互动探索，推动核心理论和专业知识系统不断完善和发展。中国特色新闻学“三大体系”的构建需要体现以下几方面重要要求：一是体现继承性、民族性。系统梳理马克思主义经典作家和中国共产党几代领导人相关论述及其历史脉络，继承和发展马克思主义新闻思想。同时，吸收中华优秀传统文化的智慧，借鉴国外新闻传播理论的有益成果。二是体现原创性、时代性。树立新闻学的理论自信，强化新闻学理论研究的主体性，不断推动新闻学理论创新，努力推出能解决实际问题、体现实践探索、反映中国社会变革的新闻理论创新成果。新闻学界要关注新闻学的时代命题，直面新时代新闻舆论工作面临的问题和挑战、承担的使命和任务，推动新闻学知识和理论创新，推出具有鲜明时代特点的理论成果。三是体现系统性、专业性。构建中国特色新闻学“三大体系”是一项系统工程，需要加强顶层设计，统筹各方面力量协同推进，在学科体系、学术体系、话语体系上整体发力，并注重新闻学与其他学科的交叉融合，努力形成系统的知识体系与理论框架。同时，遵循新闻的专业规范，加强理论与实践的结合、学界与业界的互动、学术与教育的互动，增强新闻学的专业性。

（作者为中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、中国社会科学院新闻与传播研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 09 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)