原标题：50余名学生个人信息泄露 被企业冒用虚报个税

近日，毕业于西南民族大学汉语国际教育专业的张薇，在个人所得税App查询发现，2019年8月收入一笔800元的劳务报酬，扣缴义务人名称为成都星晴广告传媒有限公司（以下简称“星晴传媒”）。但实际上，张薇从未在这家公司工作过，也并未收到这笔所谓的劳务报酬。

50余名学生“入职”同一家公司

2017年6月毕业后，张薇进入税务局工作，她平时比较关注个税信息。1月16日查询到该条个税缴纳记录后，她起初以为是大学实习过的公司发放的劳务，“但是公司名称对不上”。张薇留意到这是一家成都的公司，她就询问了大学同学刘婷有无类似的情况。刘婷查询后发现也有同样的收入纳税记录。

随后，刘婷在班级群里发了一条消息：“想问下大家在自己的个人所得税App上，是否有看见该条信息……可能我们信息被这家公司盗用了。”消息发出仅1个小时，就有20多名同学在群里回复存在类似情况。

经刘婷询问发现，除同班同学外，同学院其他专业的多名同学，也有相似的收入纳税记录——时间为2019年7月或8月、扣缴义务人为星晴传媒、收入800元劳务报酬。据统计，西南民族大学文学与新闻传播学院13级广播电视学、汉语国际教育、汉语言文学专业的50余名学生信息被星晴传媒冒用虚报个税。

刘婷担心，“自己的个人信息泄露，会不会被用于小微借贷？”大家想知道信息是如何泄露的，害怕自己的信息又被用去做其他事情，导致更严重的后果。

刘婷向西南民族大学老师反映了相关情况。刘婷告诉记者，老师转告她，学校领导很重视这件事，希望学生们报警解决；同时，学校老师也会协助学生调查。

在成都读研的马同学，打算代表班里同学维权，因为班里很多同学毕业后都离开了成都。马同学说：“已经和学校老师商量好，等到开学回成都后就报警。”

公司承认获取学生信息用于“冲税”

记者调查发现，星晴传媒成立于2008年，主要业务是承办高校校园活动，曾多次承办西南民族大学的校园活动。2019年11月22日，承办西南民族大学高校毕业生就业指导宣讲会；2019年5月28日，承办西南民族大学外国语学院戏剧大赛；2018年9月24日，布展西南民族大学文新学院朗诵大赛。

星晴传媒的法人代表为黄景山，公司简介显示“由大学生创业成立”。记者了解到，黄景山毕业于西南民族大学旅游与历史文化学院。据其发布在朋友圈的动态，2019年，黄景山参加了西南民族大学2019毕业典礼、个人风采大赛、校友座谈会等多个活动。

1月20日，记者拨通了黄景山的电话。黄景山解释说，有个别西南民族大学的学生曾在星晴传媒兼职，“我们财务为了做账、冲税，让他们写一下自己好朋友和同学的信息。”

记者询问是如何得知学生姓名、电话、身份证号等详细信息，黄景山表示，通过学生会、社团的学生拿到的信息，“信息我们批量收集，财务随机做账。”

“每个月要交几万元的税”，黄景山坦言有些学生做兼职，劳务费应该发200、300元，财务为了做账会写成600、800元；有时候20多个学生兼职，会写40个、60个学生，“控制在1000元以内，不会产生扣税，也不会对公司产生影响。”

黄景山强调不会拿学生信息做其他事情，以后也不会再冒用学生信息，“学生担心的话，我就让财务销掉学生信息。”

企业涉嫌偷税 税务局已受理

2月1日，张薇在个人所得税App上看到申诉记录“已受理”。据成都青羊区税务局工作人员介绍，纳税人申诉后，会有工作人员把这些信息记录下来，并流转到相应部门核实调查进行处理，“目前正在处理中”。

中汇税务所合伙人邹胜表示，如果查实企业确实是故意的，“该企业采取虚列支出的一种手段，应该构成偷税行为。”

根据《税收征收管理法》第63条，纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，是偷税。对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

邹胜表示，由于新个税法明确居民个人取得工资、薪金所得，劳务报酬所得，稿酬所得和特许权使用费所得为综合所得，按纳税年度合并计算个人所得税。如果信息被盗用，可能导致该纳税人年度综合所得升高，最终影响个税缴纳。

税务局工作人员表示，核实情况后便会删除申诉的个税缴纳记录，“个人也可到办事大厅提供未入职证明等文件进行办理。”

（应采访对象要求，文中张薇、刘婷为化名）

中青报·中青网见习记者 石佳

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