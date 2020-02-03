原标题：电竞从业人才缺口高达50万 看电竞教育走进大学课堂

“摸着石头过河”的电竞教育，正在探索产教融合，培育行业内各链条应用人才——

当电竞进入大学课堂

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资料图：电竞教育。中新社记者 张瑶 摄

一方面，我国电竞从业人才缺口高达50万；另一方面，全国多所高校已开设电子竞技专业，如何实现人才培养与岗位输送的无缝对接，成为亟待解决的问题。

清脆的噼啪声，此起彼落。日前，在设计如电子竞技赛场的沈阳城市学院S.U电竞运营实验室，三五个大学生正在“打游戏”，他们在上实训课——如何调整游戏UI(用户界面)的整体设计。

2019年3月，沈阳城市学院新闻学和传播学专业开设电竞选修课，首批学生160人。据沈阳城市学院副校长、新闻与传播学院院长李刚介绍，这在辽宁算是“首试”，学校希望打造出电竞产教融合的创新样板。

电竞选修课到底学点啥？培养哪些人才？产教融合如何推进？《工人日报》记者进行了探访。

“让学生跳出游戏看游戏”

“从打游戏娱乐自己到快乐别人。”这是沈阳城市学院传播学专业大四学生杨毓海参与组织电竞赛事的感受。他酷爱玩游戏，选修了“电子竞技规划与运营”课程。

去年9月，他和其他20名学生参加实训课，组织了第一届沈阳城市学院电竞争霸赛(英雄联盟)。实训中，他负责UI测试。为了保证赛事网络直播的流畅、美观，他需要用同一英雄反复进行人机模式训练，在一次次游戏中调整每个画面的切入时间和形式，字体的字号和样式，“打游戏打到吐”。最终，14支战队在16天内展现出一场场精彩比赛，1.8万人在线观看。

“特有成就感，让我知道电竞运营模式，更加坚定我入行的信心。”杨毓海说。

沈阳城市学院是一家培养应用型人才的大学。2018年10月，学院同沈阳秀波优妮网络公司合作，按正式比赛场馆建成了一个缩小版实验室。2019年3月，开设32学时的“电子竞技规划与运营”课程，授课老师由公司的电竞项目经理孙文元担任。

“让学生跳出游戏看游戏，选修课不是为了培养电竞选手，而是培养裁判、赛事分析、游戏测试、赛事转播、主播、俱乐部运营与赛事举办、周边开发等相关人才。”孙文元介绍说。

2019年4月，人社部将电子竞技运营师和电子竞技员列为新职业。2019年出版的《电竞产业分析报告》数据显示，2018年我国的电竞营收达1.64亿美元，电竞用户突破3.5亿，然而我国现有的电竞从业人数仅5万人，人才缺口高达50万。

“人才需求旺盛，新媒体专业学生带薪顶岗实习，进入电竞行业的，月薪要高出1000元~2000元。”李刚说。

项目制让行业学校双提升

产教融合是指把学校办成集人才培养、科学研究、科技服务为一体的产业性经营实体的办学模式。不过，在实际发展过程中面临诸多问题。

比如，以往采取订单式培养方式，企业需要多少人才，学校培养多少，但是由于培训内容相对滞后、教师实践技能缺乏。培养4年后，却面临“学校培养的人企业用不了”“行业企业的人才缺口仍然很大”的境况。另外，只给学生提供实习机会，难以提升学生职业技能。

去年，沈阳城市学院承办“《王者荣耀》第六届王者高校联赛区域联赛沈阳站”项目是一次试水。“我们采取项目制，一方面提高学校师资、课程、实训水平，另一方面还因承办项目给学院带来收益，给行业输送人才。”李刚说。

2019年11月24日，一场8所高校王者荣耀线下积分对抗赛在沈阳城市学院绿岛讲堂开战。比赛的网上直播、UI设计、OB(观察者)、赛事解说、地推(地面推广)策划、海报设计等等，甚至游戏的周边设计如手幅等全由沈阳城市学院的在校生参与完成。“老师带着学生一起来实训，实战中积累经验。这样，老师教出来的知识才不会落后于行业，学生工作后也不会觉得学得没用。”

电竞产教融合还在探索中

《2019年度中国电竞人才发展报告》显示，只有26.37%的人在进入电竞专业学习后觉得所学内容与自己预期完全相符，这说明产教不融合仍是电竞教育痛点。

“沈阳电竞产教融合处于萌芽阶段，在发展中仍有不少问题尚待探索解决。”孙文元告诉记者，相比于上海打造成“全球电竞之都”的愿景，去年12月7日成立的沈阳电竞产业联盟，拥有从事游戏研发、赛事组织、电竞教育培训等创始会员单位仅有20余家。而据他所知，从事电竞教育的企业仅有他们一家。

“如今行业发展这么快，有可能大一入学时业内某些岗位缺人缺得厉害，可等4年后这些岗位就不缺人，甚至被取代了。因此，学校不会定向、定量地培养某一专业方向的人才，而是培养电竞行业内各个链条上的高级应用人才。”李刚认为，实现人才培养与岗位输送的无缝对接，是如今产教融合亟待解决的问题。

孙文元认为，，电竞教育还处在“摸着石头过河”的起步阶段。国家没有统一的教学大纲，电竞选修课的教学讲义由自己整理，包括游戏学概论、游戏通史、游戏欣赏、赛事策划等内容。考核包括随堂测验、分组任务和结课论文。这些是否符合学生的预期，是否满足行业的需求，还在不断完善中。

记者从今年1月17日召开的“电子竞技员”国家职业技能标准开发启动会上了解到，随着切实可行的职业标准出台，从业者将被要求持证上岗，相关单位还将研究制定统一、规范的职业培训教材，并制定职业考核题库，设立专门的考试网点。未来，电子竞技员的培养还将与学历教育、职业教育对接，推动这一职业朝着健康、可持续的方向发展。(刘旭)

(责编：郝孟佳、孙竞)