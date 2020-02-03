开学延期，教学不延期（解码）

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为阻断疫情向校园蔓延，确保师生生命安全和身体健康，近期全国多地、多校、多所教育机构开展网络教学，指导学生学习、丰富学生寒假生活，确保停课不停教、不停学。组织网上考试、开设直播课程、提供公益性学习资源，课程内容既有针对中高考和边远地区学生的课业辅导，也有培养学生感恩和居家运动的特色课程。

“非常感谢家长及孩子们的努力。准时参加今年第一场考试，祝大家取得理想成绩。”1月28日上午8时55分，湖北省特级教师、武汉市第十一中学高三（3）班班主任汤彦平在网上对同学们说。学校原定于大年初四组织高三学生参加的考试，转为在网上进行。各科老师将试卷发给班主任，由班主任转发给家长，按规定时间，学生统一打卡参加，诚信应考。之后，老师利用网上直播的方式对试卷进行评讲、答疑。

为阻断疫情向校园蔓延，确保师生生命安全和身体健康，教育部日前下发通知，要求2020年春季学期延期开学，学生在家不外出、不聚会、不举办和参加集中性活动。各培训机构也按要求取消各类线下课程。为确保停课不停教、不停学，全国多地、多校、多所教育机构开展网络教学，利用互联网平台，提供丰富教育资源，指导学生学习、丰富学生寒假生活。

在“云端”，搭建空中直播课堂

记者在采访中了解到，全国多地、多校利用“云端”技术，搭建“空中直播课堂”，努力实现学习效果不打折，学习进度不落下。

国家开放大学联合多所高校，优选学历教育相关课程，通过MOOC2U平台免费向有学历提升需求的高等继续教育人群开放，面向全国中小学、职业院校、教育行政部门和培训机构开放云教育平台。配套提供3000余部数字教材和网络思政课程，并免费为全国幼、小学生提供语文教材同步学习APP。

2月1日起，北京市密云区的中学直播课堂开展对高三学生的考前指导，以及对全体初高中学生的在家学习辅导。武汉市从2月1日起开始组织高三等毕业年级开展在线教学，2月10日开始组织其他年级开展在线教学。辽宁教育学院面向全省中小学师生免费开放“辽宁优质教育资源在线服务联盟”平台。资源类型包括微课、课堂实录、短视频、习题、试题、教学设计、教材同步听力等。

“不能面对面课堂上课，我们就搭建云课堂，让孩子们在家也能开展学习。”教育部有关负责人介绍，教育部正在统筹整合国家、地方和学校相关教学资源，提供丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源，全力保障教师们在网上教、孩子们在网上学。教育部拟于2月17日开通国家网络云课堂，将以“一师一优课、一课一名师”项目获得部级奖的课程资源为基础，吸收其他优质网络课程教学资源，供各地学校组织学生开展网上学习。

同时，为丰富网上优质学习资源，教育部还协调北京、上海、浙江、四川等地教育部门和清华大学附属小学、中国人民大学附属中学等中小学将本地本校网络学习资源在延期开学期间免费向社会开放，供广大中小学生自主选择使用学习。

巧结合，学习内容丰富多彩

全国各地的网上教育资源丰富多彩，不仅包含学科相关内容，还包括科学普及、体育健身、心理辅导等内容。

这个假期，武汉市武昌区中华路小学号召全体教师为孩子们制作线上版“寒假公开课”，从大年初四开始，每天更新。公开课上，老师们用视频解释什么是新型冠状病毒，以及如何预防。美术老师用视频教孩子们制作立体卡片，主题为“爱的问候”，送给奋战在医疗一线的“最可爱的人”。

武汉市江汉区红领巾学校的网上课堂设置了健康课堂、感恩课堂、运动课堂和文化课堂四类。其中，健康课堂指导学生如何科学防疫；感恩课堂号召学生向在一线防疫的医护工作者致敬；运动课堂倡导学生坚持运动，以更好的身体状态战胜病毒；文化课堂则鼓励学生坚持阅读，收看优秀影片，做年味手工等。上海市教委发布中小学生居家运动指南，包括跳房子、神投手、跳短绳等7项居家体育运动。

“特殊的假期、特殊的春节，这是孩子们一段特殊的成长经历。作为教育工作者，我们应该将这段经历转化为有价值的经验与课程，为学生的健康成长、为未来社会的可持续发展埋下种子，这是教育的责任。”浙江省特级教师、杭州市时代小学校长唐彩斌说。

齐参与，提供公益性学习资源

1月31日上午，南京市六合区实验高级中学高三年级学生开始使用好未来直播云上课，67名授课老师为17个班的571名学生网络直播授课。

同时开课的，还有河南省濮阳市第一高级中学，31位任课老师为近600名学生在线授课。课程结束后，有老师评价：“原以为网络直播课，学生的听课状态会下降，没想到，回答问题和平时一样踊跃。”

教育部相关负责人说，停课不停教、不停学需要各级教育部门和学校通力协作，也希望社会力量积极参与配合，提供更多样的公益性优质学习资源。为此，全国多家机构、社会力量积极各展所长，提供公益性优质学习资源。

在疫情期间，中国教育电视台免费为全国小学生、初三、高三学生提供“教育部新编小学部编版教材同步课”“初三数学、物理、化学串讲课”“高三数学、物理、化学串讲课”。同时，针对部分农村地区和边远贫困地区没有网络或网速慢等情况，课程和资源将通过电视频道播出。中国科技馆联合全国15家科技馆，在全国发起“科学实验DIY挑战赛”，鼓励同学们在家上科学课，拍摄科学实验视频，体验科学的奇妙；人民教育出版社将“人教点读”数字教学资源库免费向社会开放。

与此同时，字节跳动旗下在线教育平台清北网校，免费向全国中小学提供在线直播教学系统，并联合福建省福州市鼓楼区教育局为全区小学免费搭建“空中课堂”；猿辅导面向全国中小学生免费提供全科直播课程；作业帮直播课为延期开学的中小学生提供免费课程，2月3日开课；VIPKID免费提供总量150万份的春季在线课程，并优先针对湖北地区和医护人员子女；一起教育科技携手湖北黄石四棵小学为700多名学生开展疫期直播课，并从2月10日起在网校开设各年级多学科免费直播课程。

“我们无法出现在防控疫情斗争第一线，但愿做照亮前路的一块屏幕，用技术跨越障碍，用数据衔接课程，让教师引领学习，让学习成为美好体验。”一位教育机构负责人说。

（雷引杰、余冰玥参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 11 版）

(责编：曹昆、孙竞)