原标题：坚守教育阵地 打赢疫情防控阻击战

生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。习近平总书记高度重视，作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。防控疫情，教育系统无疑是重要阵地。教育部党组迅速召开专题会议，学习贯彻习近平总书记重要指示精神和中央政治局常务委员会会议精神，认真贯彻李克强总理批示要求和国务院常务会议部署，进一步研究部署教育系统疫情防控工作，并成立了由教育部党组书记、部长陈宝生为组长的应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，坚持“日部署、日研判、日调度”机制，先后召开了多次专题会议，持续部署推进教育系统疫情防控工作，号召广大教育工作者坚守教育阵地，打赢疫情防控阻击战。

坚守教育阵地，首先要把广大师生生命安全和身体健康放在第一位。新型冠状病毒感染的肺炎疫情出现以来，习近平总书记高度重视，多次作出重要指示，强调“各级党组织和广大党员干部必须牢记人民利益高于一切”“紧紧依靠人民群众坚决打赢疫情防控阻击战”。教育系统各级党组织、各级领导班子和领导干部、广大党员和教师，要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻认识做好疫情防控工作的重要性和紧迫性，把广大师生生命安全和身体健康放在第一位。须知，教育系统能否做好疫情防控工作，关系到全国2亿多名学生和1000多万名教师的生命安全和身体健康，关系到全国疫情防控大局，关系到教育的前景和国家的未来，必须全面动员，全面部署，全面加强防控。

坚守教育阵地，要不折不扣地落实国家各项防疫要求。疫情发生后，教育部连续印发了《关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》《关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作应急预案的通知》，要求各地和学校及时采取应对措施，做好防控工作。不仅如此，根据疫情发展情况，教育部果断发出“2020年春季学期延期开学”的通知，并要求“各类学校要加强寒假期间对学生学习、生活的指导，要求在家不外出、不聚会、不举办和参加集中性活动”……一桩桩一件件，考虑周密，部署及时，各地各级教育部门和学校要坚决落实好教育部有关通知精神，不打折扣，不做表面文章，并根据各自的实际情况，最大程度释放出相关政策的实效。

坚守教育阵地，要守土有责、守土担责、守土尽责。防控疫情，教育系统每个人都肩负一份职责，要做好分内事，守好“责任田”。特别是教育系统的领导干部、各级各类学校的书记和校长，在疫情防控的严峻考验面前，更需坚守岗位、靠前指挥，全面落实联防联控措施，构筑群防群治严密防线。按照教育部要求，教育系统党员干部和学校负责人要争取地方党委和政府的支持，多与家长学生联系，多与其他职能部门沟通，比如与医疗卫生部门建立良性互通机制，一旦出现疫情，必须迅速采取扎实有效行动。同时，还应尽量降低疫情对教育教学的影响，各地教育部门要尽可能为中小学校提供必要服务，利用好网络云课堂，确保“停课不停教、不停学”。教育部眼下正在统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源，拟于多数地区原计划正常开学的2月17日开通国家网络云课堂，供各地学校组织学生开展网上学习。

防控疫情是眼下教育系统必须要答、必须答好的一道严峻考题。在这场巨大的考验面前，教育系统的党员干部要冲锋在前，关键时刻站得出来，危难时刻豁得出去，让党旗在防控斗争第一线高高飘扬。我们要认清形势、明确任务，把准脉络、精准发力，拿出实实在在的举措，取得实实在在的成效，让党中央放心，让广大家长学生安心。我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在教育系统全体党员干部和教育工作者的共同努力下，在广大家长学生的密切配合下，我们一定能打赢这场疫情防控阻击战。

(责编：黄子娟、岳弘彬)