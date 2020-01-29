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黑龙江省专设高三“云课堂” 战“疫”不误学

2020年01月29日20:11  来源：中国新闻网
 

中新网哈尔滨1月29日电(王妮娜)黑龙江省教育厅29日发布消息，在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，为了让高中毕业班不耽误学习，黑龙江省创新教学形式，探索实习互联网线上授课、答疑的“云课堂”，让高中毕业班战“疫”和学习“两手抓”。

黑龙江省教育厅发布通知，要求全省教育部门要做好高中毕业班寒假线上(网上)辅导答疑，利用哈尔滨教育云平台和免费直播平台，开展线上教学指导；利用班级、学科、年级等微信群、QQ群、抖音、快手、飞书等公众开放信息平台，开展即时性教与学互动活动；利用本校现有成型的网上教学实践模式，搭建学习共同体平台或者网上社区，建立本地网上学校，面向全体师生，提供线上服务。

学校要着重做好毕业班学生的学习指导工作，大胆创新，充分利用现代信息技术手段开展多渠道多形式的网上线上辅导工作，合理安排递进式作业，适当安排在线小测试、计时答题等，给予学生自学时间和方式指导，充分利用新颖的线上教与学活动形式，积极调动学生自学主动性，为学生创造一个良好的异地同步课堂学习氛围，努力做到学习效果家校一致，确保高三阶段性学习和专项复习平稳过渡。

同时，线上教学常规环节要全面而有个性，各学校要研究好备课、讲课、辅导、作业、考试、答疑等各环节运行模式，设计要简洁、科学，讲求实效、利好学生。(完)

(责编：杨光宇、曹昆)
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