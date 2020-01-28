教育部针对疫情部署开通心理支持热线和网络辅导服务

人民网北京1月28日电 （记者何淼）记者从教育部了解到，为贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，1月28日，教育部发出通知要求进一步发挥教育系统学科和人才优势，面向广大高校师生和人民群众开展疫情相关心理危机干预工作。

通知强调，要提高政治站位，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署上来，把为人民群众提供心理危机的干预与服务，作为教育系统开展和促进疫情联防联控工作的一个重要方面，给予高度重视，迅速安排部署。

通知要求，各省级教育部门要根据本地疫情发展状况和心理咨询队伍的实际情况，积极推广北京师范大学做法，适时选择一所心理学科实力最强或心理咨询与服务开展最好的高校，并以此为基础，抽调其他高校相关力量，组建专门队伍，开通心理支持热线和网络辅导服务。鼓励有条件的高校心理学系（学院）和全国示范心理咨询与服务中心，单独开通心理支持热线和网络辅导服务。

通知指出，要主动对接各地应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作机制（领导小组、指挥部），将心理危机干预纳入疫情防控整体部署。要根据国家卫健委1月26日印发的《新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则》，以减轻疫情所致的心理伤害、促进社会稳定为前提，对开展工作的咨询师进行突发公共事件心理危机干预和疫情应对心理援助培训，并组织专家对热线和网络辅导人员提供督导。

据悉，面对当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情，1月27日，北京师范大学心理学部联合该校学生心理咨询与服务中心，为全国民众紧急开通了心理支持热线和网络辅导服务。

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