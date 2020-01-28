北师大开通“心理热线”引导民众积极应对疫情

新华社北京1月28日电（记者魏梦佳）记者从北京师范大学获悉，该校心理学部联合学生心理咨询与服务中心27日紧急开通心理支持热线和网络辅导服务，在疫情期间为全国民众提供专业心理支持服务，旨在引导民众以积极心态应对疫情。截至28日中午，咨询民众已超过400人。

北京师范大学心理学部党委书记、学生心理咨询与服务中心主任乔志宏介绍，面对当前疫情，全国各地尤其是武汉市一线医护人员、病患及家属连日奋战，身心均承受着不容忽视的压力，部分民众也出现恐慌焦虑情绪，此时需专业的心理支持服务，帮助消除消极情绪，引导公众保持良好乐观的心理状态，积极应对疫情。

据悉，心理支持热线和网络辅导服务适用于急需情绪疏导和心理支持的人群。服务对象包括一线工作人员及其家属好友、被隔离人员及家属好友、受感染人群及家属好友、康复患者及其他民众。

热线电话主要针对因新型冠状病毒感染的肺炎而急需情绪缓解的人群。电话均由有丰富经验的咨询师接听，每次30分钟左右，开放时间为每天6时至24时，电话号码为4001888976。网络辅导服务则针对无迫切需要、希望获得一对一简单心理辅导、可线上沟通的民众。

乔志宏告诉记者，提供心理支持的队伍由一批专业的心理咨询师组成，所有咨询师都经过北师大心理学部的严格筛选，具有专业的资质和丰富的助人经验，绝大部分咨询师接受过北师大心理学部的研究生学历项目培养。

据了解，27日以来，北师大心理支持热线和网络辅导服务受到民众欢迎，热线电话一直响个不停，咨询师们忙碌地为全国各地需要心理支持的民众开展服务，帮助其缓解焦虑、恐慌、担忧等不良情绪，取得了良好效果。

北师大心理学部拥有全国唯一的心理学一级国家重点学科，是全国高校最早的心理学科之一。2003年抗击非典时，北师大心理学部也开通了“抗击非典心理援助服务热线”；2008年汶川地震发生后，积极组织师生奔赴一线开展心理辅导。

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