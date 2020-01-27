河南光山：培养留得住、用得上的“田专家”“土秀才”

这里是一片红色土地。这里是鄂豫皖革命的一部分，刘伯承、邓小平、许继慎、徐向前等老一辈革命家曾在这里领导革命斗争。

这里是一个智慧之乡。“司马光砸缸”的经典故事千年传诵，历久弥新；大文豪苏轼曾游历此地，留下了璀璨的诗篇。

这里是一座勤劳之城。脱贫攻坚战打响以来，全县上下众志成城，于2019年5月9日实现了高质量脱贫摘帽。

这里就是河南省信阳市光山县。近年来，信阳广播电视大学光山分校（以下简称“光山电大”）依托国家开放大学自主实施的“长征带”教育精准扶贫工程，积极培养爱农村、留得住、用得上的“田专家”和“土秀才”，教授农民现代农业知识，帮助他们掌握种植、养殖等技术，还为他们提供电商营销服务，带领农民真正走上科技致富的道路。

扶贫先扶志 治穷先治愚

村民们正在接受种植油茶培训。人民网记者郝孟佳 摄

“油茶树苗在栽培的时候要压紧，栽植时可用分层紧土法，有条件浇透定根水……”记者到达光山县文殊乡东岳村的时候，当地村民们正在学习如何种植油茶。

“学习真的太重要了，以前不懂技术，种的油茶大部分都死了，一直在赔钱。”村民向正梅说，“经过培训之后，我种的油茶成活率提高了，现在有一部分油茶已经挂果，大大增强了我脱贫致富的信心。”

学到了种植、养殖技术后，向正梅和丈夫流转了上百亩土地，还养了麻鸭，于2017年成功脱贫摘帽。

光山县文殊乡龙塘村的村民张中赞也是通过学习走上了脱贫致富的道路。以前，张中赞一家五口人全靠他下河捞鱼摸虾过日子，家庭年收入仅2000元左右。“那时候只能填饱肚子，过年的时候孩子连新衣服都没有。”张中赞说。

“才30多岁就被纳入贫困户，很多人嘲笑我没能力。” 张中赞惭愧地说，“没知识、没技能，更没有生财之道，出门都抬不起头。”

2017年秋季，分管脱贫攻坚工作的副乡长找到张中赞，鼓励他去学习必要的技能。张中赞于是又捧起了书本。

通过学习，张中赞不仅学到了农业技能，更增长了志气。2017年，他流转80亩土地种植水稻，纯收入达8万元；2018年，他又在20亩土地上实施稻虾共作，纯收入5万元，实现了高质量脱贫。

如今，他还成了村里的致富带头人。“我考虑过两年扩大规模，办一个合作社或者家庭农场，带动更多的人和我一起致富。” 张中赞说。

积极培养“田专家” 争当致富带头人

今年50岁的杨长太是东岳村的名人，3年时间，他完成了从贫困户、脱贫户，再到致富带头人的“三级跳”。乡亲们都开玩笑说，杨长太成了东岳村的乡土人才。

杨长太的家庭农场的产品销路很好。人民网记者郝孟佳 摄

早些年，杨长太一直在北京打工，2011年的一次车祸迫使他回乡创业。2012年，他开始种植苗木花卉，由于没技术、没经验，结果不仅赔光了积蓄，还欠了几万元外债。2014年被列为贫困户。“年纪轻轻就成了贫困户，很难堪。”杨长太决心要摘掉“贫困户”这顶帽子。

技术依然是脱贫路上的一道关。村干部和驻村扶贫办的同志找到杨长太，帮他分析失败的原因，为他担保办理小额贷款，又找来种植专家在田间地头指导。2014年底，杨长太销售苗木花卉，收入15万元，不仅还清了外债，还有6万元利润，成功脱贫。

“没知识、没文化就没有办法继续发展。”杨长太感到了知识的重要性，听闻光山电大可以学农业知识，他赶紧报了名。

“学习让我这个返乡创业的人，闯出了一片新天地。”通过学习，杨长太掌握了种植、养殖技术，学习了农业相关的市场经济、电商销售等。

目前，杨长太的家庭农场经营的有苗木花卉、绿色水稻、茶叶、水产养殖等，还建了五个草莓大棚。2020年春节前夕，家庭农场的销售额已达80多万元。

如今，杨长太成了致富带头人，他开办的家庭农场帮助50户贫困户脱贫。

“我是新时代的农民，我也把农民当成职业，以此带动更多的乡亲脱贫致富。”杨长太说。

引领乡村振兴路 脱贫精神不能丢

“乡村振兴关键在于人才振兴。”光山县东岳村村党总支书记杨长家认为，不管是村干部还是致富带头人，都要有知识、懂技术，才能更好地为村民们服务。

东岳村村党总支书记杨长家。人民网记者郝孟佳 摄

在杨长家看来，自己能够带领乡亲们脱贫致富，得益于知识的力量。“我两次报名到光山电大学习，课程内容既包括农业知识，又包括个人修养，非常贴近村干部的需求，对工作有很大帮助。”杨长家说。

东岳村曾经是国家级贫困村，2000多人的小村庄，建档立卡贫困户就有145户585人。近年来，村里大力推进“多彩田园”产业扶贫，办起了家庭农场，种上了苗木花卉、有机稻，养起了山鸡、黑猪和土鸭，还有虾稻共作和生态茶，并通过成立村电商服务中心把这些农副产品销售到全国各地。2018年，全村实现农民人均可支配收入11653元，顺利实现脱贫。

“我的梦想就是让东岳村美如画，让父老乡亲活得更有尊严。”杨长家说，虽然我们已脱贫，但是脱贫攻坚的精神不能丢，我们已经站起来、富起来，还要向着强起来的时代迈进。

“学习提升了我的个人能力，在语言表达、工作态度、工作方法上都起到明显作用。”光山县孙铁铺镇江湾村党总支书记江世学也切切实实地感受到了知识的力量。

利用在光山电大学到的知识，江世学创办了农村“土地信用合作社”，在全省兴办起第一家“土地银行”，率先走出了一条新时期农村土地试验改革之路。打造了村集体拥有土地所有权、农民拥有土地承包权、合作社拥有土地经营权“三权”合一的“江湾模式”。昔日贫穷落后的乡村，变成了“国家级生态村”、“全国文明村镇”。

江世学说，今后我还会不断通过学习充实自己，提高自身能力，更好地为乡亲们服务。

截至2019年春季，光山电大共招收本、专科学员218名，其中乡村干部211名，贫困户7名。培训茶叶、油茶、苗木花卉等乡村技能人员150名。

光山电大校长黄保银说：“我们一定会在扶志气、扶智慧上下功夫，培养出更多本土人才和致富带头人，为全面建设中国智慧之乡和乡村振兴提供有力的人才保障。”

(责编：郝孟佳、岳弘彬)