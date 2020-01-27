原标题：在加州中国留学生为武汉等地抗击疫情募捐款物

近日，美国加利福尼亚州各高校的中国学生学者联合会纷纷联合起来，号召中国留学生捐款捐物，驰援武汉等地抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

加州艺术学院中国学生学者联合会主席张轶栋介绍，加州多所高校的中国学生学者联合会已联起手来，与公益平台合作，采取了一些适合当地中国留学生的捐助模式。

张轶栋说，了解到武汉正式接受海外捐赠后，就马上组建了相关微信群，发布已掌握的信息和资源。不到两天的时间，募捐活动就吸引了近90位同学加入。张轶栋表示，加州艺术学院中国学生学者联合会所筹善款将用来购置医疗器械，再运送到武汉等地。

加州大学伯克利分校中国学生学者联合会主席赵婧扬说，最近，每天醒来第一件事就是关注疫情的变化。在得知国内陆续开通很多绿色通道，以及武汉海关发布接受海外捐赠的文件之后，赵婧扬和同学们就迅速启动了募捐。

赵婧扬说，发出倡议仅1个多小时，加州大学伯克利分校中国学生学者联合会就收到超过1万美元的捐款，截至当地时间25日，捐款已超过5万美元。她说，将把筹集的资金都用来购买口罩、防护服等物资，通过公益渠道，寄给武汉及周边城市。

旧金山州立大学中国学生学者联合会主席罗子峻说，各个学校都是通过中国学生学者联合会微信公众号以及其他社交媒体来推广募捐活动，从而找到志同道合的人。让他感动的是，有的同学甚至捐出了一个月的生活费。

罗子峻说：“虽然我们每个人都是渺小的，但聚集在一起做一件事情的时候，就能爆发出巨大的力量，这也是本次募捐的初心。”

武汉海关25日发出公告，公布了应对新型冠状病毒肺炎疫情的进口捐赠物资办理通关手续的相关事宜，正式开通接受海外捐赠渠道。(记者 刘关关)

(责编：郝孟佳、岳弘彬)