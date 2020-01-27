人民网>>教育>>滚动新闻

留学生心系新冠病毒肺炎疫情 制沙画视频普及预防知识

2020年01月27日09:57  来源：中国新闻网
 
原标题：留学生心系新冠病毒肺炎疫情 制沙画视频普及预防知识

留学生心系新冠病毒肺炎疫情制沙画视频普及预防知识

　　留韩博士生制作沙画普及视频。受访者供图　李丽提供　摄

　　什么是新型冠状病毒？为什么它叫做冠状病毒？人感染了新型冠状病毒肺炎后会有哪些症状？新型冠状病毒肺炎如何防护……长达3分多钟的沙画视频中，有关新型冠状病毒肺炎的科学防范知识一一呈现。

　　新型冠状病毒肺炎疫情发生后，正在韩国攻读博士的湖南工业大学包装设计艺术学院老师李丽，第一时间号召在韩中国留学生制作了沙画科学预防普及视频。

　　“虽然我们在国外留学，但我们每天都在关注国内消息。随着疫情日渐严重，为了让身边的各国学生能更加有意识地预防新型冠状病毒肺炎，我召集留学生们制作了这个中英文沙画视频。”李丽说。

　　李丽于2019年9月赴韩留学，今年春节未能回家过年。沙画是李丽的“老本行”，为了制作普及视频，她联系了在翻译、文案、剧本设计、音乐设计、动画设计、美工设计等方面的留韩中国学生，于1月22日组成了视频制作团队。

　　“从前期的设计到视频拍摄，再到后期的剪辑，我们团队花了两天两夜的时间，播放春节晚会的时候我们正在进行最后的收尾工作，一心想赶在大年三十把普及视频传播出去。”李丽说。

　　“我们的中英文普及视频发出后很受欢迎，同学们纷纷转发。”李丽说，“视频结尾出现的‘科学预防，不必惊慌’8个大字，是我们留韩博士生团队希望能传播给大家的观点，愿每一位患者早日康复，愿每一位奋战在前线的医护人员平安健康，愿每个人都能做好防护、健健康康。”(王昊昊 罗咸辉)

(责编：郝孟佳、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved