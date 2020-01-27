原标题：留学生心系新冠病毒肺炎疫情 制沙画视频普及预防知识

留韩博士生制作沙画普及视频。受访者供图 李丽提供 摄

什么是新型冠状病毒？为什么它叫做冠状病毒？人感染了新型冠状病毒肺炎后会有哪些症状？新型冠状病毒肺炎如何防护……长达3分多钟的沙画视频中，有关新型冠状病毒肺炎的科学防范知识一一呈现。

新型冠状病毒肺炎疫情发生后，正在韩国攻读博士的湖南工业大学包装设计艺术学院老师李丽，第一时间号召在韩中国留学生制作了沙画科学预防普及视频。

“虽然我们在国外留学，但我们每天都在关注国内消息。随着疫情日渐严重，为了让身边的各国学生能更加有意识地预防新型冠状病毒肺炎，我召集留学生们制作了这个中英文沙画视频。”李丽说。

李丽于2019年9月赴韩留学，今年春节未能回家过年。沙画是李丽的“老本行”，为了制作普及视频，她联系了在翻译、文案、剧本设计、音乐设计、动画设计、美工设计等方面的留韩中国学生，于1月22日组成了视频制作团队。

“从前期的设计到视频拍摄，再到后期的剪辑，我们团队花了两天两夜的时间，播放春节晚会的时候我们正在进行最后的收尾工作，一心想赶在大年三十把普及视频传播出去。”李丽说。

“我们的中英文普及视频发出后很受欢迎，同学们纷纷转发。”李丽说，“视频结尾出现的‘科学预防，不必惊慌’8个大字，是我们留韩博士生团队希望能传播给大家的观点，愿每一位患者早日康复，愿每一位奋战在前线的医护人员平安健康，愿每个人都能做好防护、健健康康。”(王昊昊 罗咸辉)

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