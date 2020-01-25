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职校节目登上春晚舞台

2020年01月25日20:48  来源：人民网
 

人民网北京1月25日电 （记者何淼）鼠年大年初一晚，中国教育电视台播出“儿童舞台艺术大联欢”晚会，重庆市彭水县职业教育中心（下称彭水职教）原创的苗族舞蹈《绣》和垫江县职业教育中心（下称垫江职教）的小合唱《启程》登上了全国性的春晚舞台。

彭水县职教学生合影 （李定明 摄）

“我们到了，大家来到北京一定要保暖防寒，要注意人身安全，行动皆听老师统一安排……”

1月14日晚上，在首都机场出站口，彭水职教校长赵学斌叮嘱着参演的学生们。这是一群十几岁的孩子，他们生活在重庆市彭水县的大山里，这是他们第一次来到首都北京，有些孩子甚至是第一次走出大山。坐在开往酒店的大巴车上，孩子们难掩内心的喜悦之情，一路上动情地唱着民歌。

16日节目录制当天，舞台上孩子们自信的微笑、熟练的步伐和曼妙的舞姿将表演推向了高潮。回想短短三天的经历，孩子们纷纷表示，“难忘！震撼！有收获！”。

“对一个西南山区的中职学校而言，能推出一个登上全国性舞台的节目是件让人非常激动的事。这和学校找准党建+民族文化的‘切入点’，传承民族文化，弘扬传统文化，着力培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力，打造育人“新引擎”是分不开的。”谈及上春晚，赵学斌这样说道。

“这次演出是一次很好的实践及成果检验，职业学校既给了这些大山深处的孩子们展现自我的机会，也成了孩子们筑梦、圆梦的地方。”

垫江县职教师生合影 （李定明 摄）

垫江职教校长王文森表示，“能够登上这么大的舞台，是对学校办学实力的肯定，是对个人专业能力的认可，同时也是一次难得的学习机会。”

三天时间，连续高强度的排练、演出对垫江职教这些中职学生们来说是一种考验，他们没有人叫苦叫累，全都坚持了下来。他们牢记着“匠心筑梦、增值时光”的校训，希望通过个人努力，去增值时光，舞出多彩生活。

作为首批国家级重点中等职业学校，垫江职教秉承学校校训，将“时”文化融入到学校党建工作，倾力打造“时文化助力匠心职教梦”党建品牌，使之成为了学校立德树人的鲜明特色。 

(责编：牛镛、岳弘彬)
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