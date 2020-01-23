教育部部署教育系统做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

本报讯（记者 焦新）为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，落实李克强总理要求，根据国务院常务会议和电视电话会议部署，1月21日，教育部发出通知要求教育系统做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

通知指出，各地教育行政部门要切实增强紧迫感和责任感，高度重视防控工作，把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，及时研究部署落实防控措施，全力做好防控工作，坚决防止疫情扩散蔓延，坚决维护社会大局稳定，确保广大师生度过一个安定祥和的新春佳节。启动教育系统公共卫生类突发事件应急预案，完善应急处置机制。各地落实属地管理责任，加强组织领导，制定周密方案，组织力量开展防控，把责任落实到单位、落实到具体人，及时指导行政区域内教育行政部门和学校做好防控工作。

通知要求，各地和学校要强化责任意识，做好春节和寒假期间值班值守，狠抓防控重点环节，非必要不举办聚集性活动，切实落实学校传染病防控各项要求。

通知强调，各地和学校要摸清寒假期间在校学习生活的学生情况，通过多种形式开展宣传教育，做好留校学生防控工作。面向离校学生，通过微博、微信公众号、家长群、学生群等网络渠道发放假期生活提示，开展健康教育，宣传普及疫情防治知识和防控要求，引导做好防控。区分已发生疫情和未发生疫情地区，指导分类做好应对方案。发生疫情地区的教育行政部门，要制定严谨周密的防控方案，根据疫情发展情况，切实做好开学师生返校预案及相关准备工作。要重点关注贫困地区、农村地区、边远地区等医疗卫生资源条件相对薄弱地区学校防控工作。有关高校要关心关爱参与疫情防控工作的附属医院师生，全力做好服务保障。

通知强调，部属高校、部省合建高校等高校要主动参与科研攻关，配合科技、卫生健康等部门专业力量共同攻关。组织引导高校有关专家在科学宣传推广疫情防护知识等方面发挥积极作用。

通知要求，各地和学校要积极参与联防联控，密切关注师生发生疫情情况，及时准确掌握信息，积极获取专业指导，落实早发现、早报告、早治疗，配合卫生健康等部门集中救治、全力救治患者，有效处置疫情，严格落实疫情防扩散措施。

通知强调，各地和学校在春季学期开学前，要以防控新型冠状病毒感染的肺炎等传染病为重点，组织开展好爱国卫生运动，加大校园环境卫生整治力度，全方位改善学校环境卫生条件，推进教室、宿舍、食堂、运动场馆、图书馆、厕所等重点区域和场所环境卫生改善整体行动，做到日常通风换气，保持室内空气流通，为广大师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。

通知强调，各地和学校要把握春节前后、寒假、春季学期开学前后等重要时段和节点，通过向学生和家长发布提示等形式加强宣传教育。要以防控新型冠状病毒感染的肺炎等传染病为重点，严格落实学校传染病防控措施，做好学生晨午检、因病缺勤病因追查与登记等工作，通过多种形式开展传染病防控宣传教育，帮助师生提高防范意识、了解防治知识，引导师生科学做好防护，保持充足睡眠，积极参加体育锻炼，增强体质和免疫力，养成良好卫生习惯和健康生活方式。

(责编：何淼、曹昆)