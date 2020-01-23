教育脱贫攻坚一线见闻：博士夫妻，回乡分红

■新春走基层·教育脱贫攻坚一线见闻

1月15日下午，安徽滁州学院教师朱双杰处理完学校工作，从合肥带着妻子和五岁半的儿子，冒着雨雪摸黑赶到家乡安庆市宜秀区罗岭镇妙山村。这么着急赶回去，是因为朱双杰夫妇答应了乡亲们要在农历小年前给他们分红。

2019年4月，为了回报乡亲，朱双杰携妻子、安徽农业大学园艺专业教师董丽丽，用所学的园艺栽培和食品加工专业知识，带领24户乡亲种植金丝皇菊15亩，让村里近40名剩余劳动力脱贫致富。经初步估算，2019年金丝皇菊亩产收入达5000元，是当地传统水稻种植收入的4倍以上。

腊月二十二一早，乡亲们吃过早饭就赶到朱氏祠堂，在罗岭镇党委书记郝艳艳和妙山村村支书汪旭升的见证下，朱双杰夫妇在祠堂给乡亲现场分红，24户乡亲种植金丝皇菊2019年共获利13万余元。

妙山村村民、75岁的袁小华高兴地说：“没想到，我一把年纪了还能在家挣钱。”她高兴地拿出自己种植的花跟大家分享。

喜悦洋溢在乡亲们的脸上，朱双杰此刻也心潮澎湃。这是他第一次用自己的知识让乡亲们获得收入，多年回报乡亲的心愿终于梦圆。

朱双杰兄妹四人，幼时家贫，乡亲们常常帮助他们，“有时，乡亲们从菜地回来，路过家门口也要给他家送把青菜”。得益于乡亲们的帮助，朱双杰兄妹都很争气，他和弟弟妹妹先后考上大学，哥哥做小生意，收入还不错。

在读硕士研究生前后，因为父母先后去世，朱双杰回家的次数也就越来越少。但他每次回去，都看到村里只剩下老人和孩子。虽然在党和国家脱贫攻坚政策帮助下，村民们的生活越来越好，但还不富裕。他一直想着用什么方式帮帮那些曾经帮助过自己的父老乡亲。

滁州是菊花之乡。起初，朱双杰想带领乡亲们种植菊花，但当地的气候、栽培技术和产品加工等方面都不适宜。在妻子的建议下，2018年，夫妇二人在家乡试验种植了金丝皇菊，带回实验室检测发现品质非常好。

2019年4月，在前期试验种植成功的基础上，朱双杰动员乡亲们种植金丝皇菊。

为了给乡亲吃下定心丸，夫妇二人买了加工设备，给种植金丝皇菊的乡亲发放种植管理工资，菊花采摘后全部收下。

为了把乡亲们种植的金丝皇菊推销出去，朱双杰夫妇以村名“缪山”注册了商标，委托亲戚朋友四处推销，终于在年前给乡亲们分了红。

分红大会上，乡亲们非常开心，踊跃报名扩大种植。郝艳艳和汪旭升也都表示支持村民扩大种植金丝皇菊，希望“缪山牌”金丝皇菊走向全国。

(责编：何淼、曹昆)