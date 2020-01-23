新时代公民道德建设的新突破

石向阳 绘

观点提示

新时代公民道德建设的社会主义方向是新时代公民道德建设的大是大非问题，必须旗帜鲜明，不能够有半点含糊。只要有一点含糊，就会被错误思想所利用，这是改革开放以来道德建设深刻的教训。

中共中央、国务院去年10月印发了《新时代公民道德建设实施纲要》（以下简称《纲要》），与2001年10月中共中央颁布的《公民道德建设实施纲要》相比较，《纲要》主要有诸多方面的新亮点。

《纲要》以党的创新理论最新成果习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，是全面、深入、系统阐述新时代公民道德建设的纲领性文件。中共中央2001年颁布的《公民道德建设实施纲要》对公民道德建设进行了初步探索，提出了一系列与社会主义市场经济相适应的道德建设思想。但是自其颁布到现在已近19年了，我们面临的世情国情党情发生了很大变化，公民道德建设的环境也发生了非常大的变化。特别是中国特色社会主义已经进入新时代，对新时代公民道德建设提出了新的更高要求。这次，《纲要》立足新时代新形势新任务新要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面、深入、系统阐述了新时代公民道德建设的总体要求、重点任务以及公民道德建设的途径和方法等一系列重要问题，使新时代特征贯穿《纲要》始终。

《纲要》在总体要求上继承2001年《公民道德建设实施纲要》关于公民道德建设指导思想和方针原则的基础上，作了多方面适应新时代发展要求的新阐释，具有很强的现实针对性。2001年《公民道德建设实施纲要》强调公民道德建设要大力倡导共产党员和各级干部带头实践社会主义和共产主义道德；《纲要》在此基础上，进一步旗帜鲜明地强调公民道德建设要坚持马克思主义道德观、社会主义道德观，倡导共产主义道德，始终保持公民道德建设的社会主义方向。这不仅是对2001年《公民道德建设实施纲要》的继承与发展，而且是对公民道德建设理论与实践中存在的忽视公民道德建设社会主义方向的错误思想的纠正，某种意义上起到了正本清源的作用。公民道德这个概念在西方国家早就出现过，有些人在研究我国公民道德建设过程中，照搬照抄西方公民道德理论，有意无意淡化公民道德建设的政治性，甚至企图用公民道德建设取代社会主义精神文明建设和思想政治教育。坚持这种错误倾向的人尽管是少数，但危害非常大。新时代公民道德建设不仅要旗帜鲜明地坚持社会主义道德观，而且要旗帜鲜明地坚持马克思主义道德观；不仅要倡导社会主义道德，而且要倡导共产主义道德；不仅要大力倡导共产党员和各级干部带头实践社会主义和共产主义道德，而且要大力倡导全体公民实践社会主义和共产主义道德。绝不能忽视新时代公民道德建设的社会主义性质，绝不能割裂社会主义道德与共产主义道德之间的辩证统一关系，绝不能忘记新时代公民道德建设的最终目的是共产主义道德。要旗帜鲜明地批判共产主义道德问题上的“渺茫论”和“过时论”。为了使新时代公民道德建设的社会主义方向落到实处，《纲要》进一步强调要坚持以社会主义核心价值观为引领，将国家、社会、个人层面的价值要求贯穿到道德建设各方面，以主流价值观建构道德规范、强化道德认同、指引道德实践，引导人们明大德、守公德、严私德。新时代公民道德建设的社会主义方向是新时代公民道德建设的大是大非问题，必须旗帜鲜明，不能有半点含糊，只要有一点含糊，就会被错误思想所利用，这是改革开放以来道德建设深刻的教训。《纲要》的上述论述为新时代公民道德建设指明了方向，对新时代公民道德建设具有重要指导意义。

《纲要》在公民道德建设的着力点和道德规范上有新突破。在2001年《公民道德建设实施纲要》以社会公德、职业道德、家庭美德为公民道德建设着力点的基础上，《纲要》明确提出要把社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设作为新时代公民道德建设的着力点。《纲要》不仅增加了个人品德的内容，把“三德”变成了“四德”，使公民道德建设的着力点更加全面，而且在“社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德”后面增加了“建设”二字，表述更加科学规范，特别强调了公民道德重在建设。此外，《纲要》将个人品德的主要内容概括为“爱国奉献、明礼遵规、勤劳善良、宽厚正直、自强自律”，充分吸收了2001年《公民道德建设实施纲要》以后理论界对公民道德建设的最新研究成果，这是中共中央文件中第一次对个人品德的主要内容进行概括，是一个理论创新；对职业道德的主要内容进行了修改完善，将职业道德中的“服务群众”修改为“热情服务”，在“服务群众”的基础上对“服务群众”的态度提出了“热情服务”的新要求；对家庭美德的主要内容进行了修改完善，将家庭美德中的“邻里团结”修改为“邻里互助”，不仅强调邻里之间要团结，而且要互帮互助，这是在“邻里团结”基础上提出的更高新要求。上述内容的创新性修改完善，较好地将社会主义核心价值观中的国家价值目标、社会价值准则和公民价值规范有机融入了社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设这个新时代公民道德建设的着力点，使培育和践行社会主义核心价值观与新时代公民道德建设有机统一，不仅有利于更好发挥社会主义核心价值观对新时代公民道德建设的引领作用，而且有利于将社会主义核心价值观转化为一种个人的德、社会的德和国家的德，使它像空气一样无时不在、无处不在，时时刻刻引导人们明大德、守公德、严私德。

（作者单位：湖北大学马克思主义学院，杨业华系该院教授、博士生导师。本文系国家社会科学基金后期资助项目“思想政治教育学科发展史论”[19FKSB030]成果）

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