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春运“第二考场”，学生练真功

胡航宇

2020年01月23日09:29  来源：中国教育报
 

　　■关注师生寒假生活

　　站在重庆沙坪坝火车站的出站口，重庆公共运输职业学院轨道电气系城轨信号专业2018级（1）班学生刘芹协助车站工作人员，对旅客进行验票出站、补票和站内外公交、轨道交通换乘咨询等服务。从早上8点到晚上11点，她不辞辛劳，面带微笑地送走一拨儿又一拨儿旅客。“希望旅客归乡的急切心情与我们的饱满热情相遇。”刘芹笑着说。

　　这是一场“赶考”。连日来，和刘芹一样到春运一线参加“考试”的有1000多名学生，他们分布在重庆北站、西站、菜园坝站、沙坪坝站等客流密集的车站，重庆客运段北京、广州、上海车队和成都客运段相关车队，重庆城区轨道、长江索道等春运一线，为出行旅客提供购票咨询、方位引导、行李搬运、老幼及残障等特殊旅客陪护、交通文明宣传等服务，协助工作人员做好验票补票及秩序、卫生维护等工作。

　　重庆公共运输职业学院党委书记彭超介绍，在春运、暑运最繁忙地段设“第二考场”，重在考察学生公共交通运输专业思想、服务技能、安全规范、服务意识等是否牢固树立，帮助学生在实践中应用、检验课堂所学，达到学以致用、以考促学的目的。

　　在抓好日常教学和专业思想教育的基础上，学院积极备考这场特殊的考试，每年都要面向参加春运志愿服务全体学生和带队教师，开展春运志愿服务专项培训，内容主要包括服务流程、规范、安全、纪律、礼仪、着装等，并在校内全国城轨与高铁技术共享实训基地开展模拟实操训练。

　　春运大幕开始前，学院还协调相关合作企业，分批组织期末复习考试前后无课和无考学生，到重庆城区铁道、轨道、索道，重庆、成都客运段相关车队等准春运一线，开展跟岗见习，尽快熟悉相关业务流程，为春运志愿服务做好充分准备。

　　在充分调研、反复论证的基础上，学院构建了“学生职业素质教育积分体系”，把春运、暑运志愿服务纳入其中，作为一项重要的考察内容。春运结束后，学院相关部门会按照该积分体系，根据在志愿服务期间表现，结合学校和合作企业带队教师评价、旅客的反馈意见，对每名学生作出客观评价。

　　截至目前，重庆公共运输职业学院已连续6年在春运、暑运一线设“第二考场”，共开展服务公共交通的寒暑假社会实践累计38个项目，参与社会实践服务活动学生达到2万余人次，教师达到600余人次。参与成都铁路局重庆客运段的铁路春运（暑运）服务，累计服务里程130万公里，累计服务3000余趟次，累计服务时长15万小时，服务铁路出行旅客达1200万人次。

(责编：何淼、曹昆)
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