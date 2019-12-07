原标题：北京新设41家博士后站 覆盖“高精尖”领域

北京新设41家博士后站 覆盖“高精尖”领域

包括北京工商大学、北京建筑大学，及其他39家单位新设的博士后站；增设园区类分站，聚焦人工智能等领域

12月6日，记者从北京市人社局获悉，北京市人力社保局为41家新设博士后站单位授牌。

此次新设站单位包括今年9月入选人社部、全国博管会博士后科研流动站名单的北京工商大学、北京建筑大学;以及11月份，北京市刚刚批准的北京智源人工智能研究院、中关村海华信息技术前沿研究院等39家单位新设的博士后科研工作站。

今年增设的园区类分站，聚焦人工智能、信息技术生物制药、智能制造、新能源汽车、新材料等行业，既有亦庄国投、昌发展这样服务地区科技创新和产业发展的国企，也有小米、联想、美团这类每个人都会使用其产品的知名民企，还有像首药控股这样致力于原创药的企业。

北京市人社局介绍，自2013年人社部批准北京市实施博士后分级管理工作以来，市属博士后科研流动站由44个增加到52个，工作站由59个增加到148个，园区分站由80个增加到223个，在站人数由2012年的不足400人增加到1317人，市财政投入的博士后工作经费由不足400万元增加到2029万元。

目前，北京市有52个博士后流动站，覆盖了除军事学外的全部12个一级学科门类，包括经济学、法学、理学、医学等。博士后工作站覆盖了全市优先发展的十大“高精尖”产业领域，成为北京市建设具有全球影响力的科技创新中心、推动高精尖产业项目尽快落地、加快培育发展新动能的重要平台。

北京市人力社保局负责人表示，博士后工作首先要聚焦成果转化，充分发挥企业博士后工作站的作用，推动形成合力;其次要聚焦区域特点，充分发挥科创中心建设的带动作用，打造良好氛围;最后要聚焦综合施策，充分发挥政策的集成优势，提升服务水平。

名词解释

博士后科研流动站

博士后科研流动站是指在高等学校或科研院所的某个一级学科范围内，经批准设立的可以招收博士后研究人员的组织。博士后科研工作站是指在企业、科研生产型事业单位和特殊的区域性机构内，经批准可以招收和培养博士后研究人员的组织。（记者 吴为）

(责编：冯粒、曹昆)