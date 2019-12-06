2019能源战略与创新发展高峰论坛在北京举行

人民网讯 2019能源战略与创新发展高峰论坛与12月4日在北京举行。本届论坛旨在探讨新时代全球能源战略、能源转型与经济高质量发展等重大问题。

中国石油大学（北京）校长张来斌代表学校对嘉宾的到来表示热烈欢迎。他指出，能源生产和消费革命是推动生态文明建设的关键环节，能源消费、供给、技术、体制革命意义重大。中国石油大学针对能源转型革命、服务“一带一路”建设，成立克拉玛依校区，优化学科布局，进行学院设置改革调整，在“双一流”建设上开启了新征程。希望通过本次论坛搭建政府、企业、高校等的交流平台，加强各方务实合作，积极开拓创新，为能源转型与经济高质量发展贡献力量。

张来斌致辞 中国石油大学（北京）供图

著名经济学家、北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫简述了新中国70年经济发展的框架，以此反思现代经济学，分析了国际主流经济学理论及其适用的局限性，提出现代经济学需要一场革命，这个革命就是新结构经济学革命。他主张用现代经济学的方式来研究发展问题，研究结构和结构变迁的决定因素和影响。新结构经济学的理论根本是以马克思的历史唯物主义为主导，用现代经济学的方式来总结发展中国家的经验，提出一套不同于现代主流经济学的理论，实现对现代主流经济学三维结构的变革。

林毅夫作报告 中国石油大学（北京）供图

他认为，新结构经济学具有中国特色、中国风格、中国气派，依据发展中国家的经验提出，更能帮助发展中国家抓住机会，提供中国智慧、中国道路、中国方案，把认识世界和改造世界统一起来，有利于构建人类命运共同体实现共赢共享。 他希望中国石油大学在“双一流”建设进程中，引领优势学科理论新思潮，实现建成石油石化领域世界一流的研究型大学的宏伟目标。

中石油科技管理部总经理匡立春认为，我国油气对外依存度高，加大勘探开发力度是保障国家能源安全的重要因素。在勘探开发领域，北美海相页岩油气革命的巨大成功，推动了美国能源独立，冲击了世界能源格局。我国陆相页岩油资源丰富，中低成熟度的页岩油气潜力巨大，需要攻克原位转化技术，对实现我国能源独立、保障能源安全意义重大。中国陆相的页岩油气必将在中国能源战略接替中发挥重要作用，希望大家共同努力为保障国家能源安全贡献力量。

匡立春作报告 中国石油大学（北京）供图

本届论坛由中国石油大学（北京）主办，海南省政协副主席、省政协党组副书记李国梁，中石油科技管理部总经理匡立春，北京国家会计学院院长秦荣生，国家应急管理部研究中心副主任贺定超，商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平等嘉宾出席论坛。

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