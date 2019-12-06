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国开行助学贷款发放金额和支持人数创历史新高

2019年12月06日17:00  来源：人民网-教育频道
 

人民网讯 截至今年11月30日，国家开发银行2019年度国家助学贷款发放工作已全部结束，本年新增支持家庭经济困难学生426.9万人，新增发放国家助学贷款309.8亿元，创历史新高。

今年，国开行会同教育部门组织开展“走村入户，到班到人”政策宣传活动，为家庭困难的学生申办贷款，并继续加大对“三区三州”及其他深度贫困地区的支持力度。

有关负责人表示，国开行落实教育部“减证便民”政策要求，在学生申请国家助学贷款时，取消了盖章证明环节，改为申请人书面承诺。同时，国开行大力推广贷款预申请，将资格认定工作前移至高中，既方便了学生，又提升教育资助的精准度。

据了解，针对今年国家助学贷款可能出现的大规模增长，国开行建立了“受理方案+应急预案+预警机制”三级联动制度。在受理高峰期，国开行联合教育部全国学生资助中心赴重点县区进行督导，现场办公解决卡脖子问题，并要求人员、场地、设备不达标的县区及时整改，为实现受理平稳高效提供保障。

据悉，国开行在国家电子文件管理部际联席会议办公室的指导支持下，实现了生源地助学贷款电子合同全覆盖，22个开展生源地助学贷款的省份都实现100%电子合同。同时，国开行还持续对国家助学贷款系统进行升级改造，将系统设计最大运算能力提升了3倍，确保系统平稳高效运行；新增学生手机号绑定功能，在贷款发生变动时进行短信通知，方便学生及时掌握相关信息。

国开行扶贫金融事业部有关人士表示，下一步，该行将积极配合有关部门探索完善业务模式，通过科技手段持续提升金融服务水平，实现国家助学贷款持续健康高效发展。

(责编：实习生(张楠)、何淼)
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