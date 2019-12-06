“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动将于12月16日启动

人民网北京12月6日电 为了弘扬幼儿园教师高尚师德，在全社会营造良好的尊师重教氛围，由教育部教师工作司指导、人民网主办的“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动将于12月16日正式启动。届时，登录人民网官方微信和“新时代最美幼师推荐宣传”微信平台，即可报名参加。

附——《关于举办“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动的通知》

2018年全国教育大会，习近平总书记指出，全党全社会要弘扬尊师重教的社会风尚。

百年树人，始于幼教。办好学前教育、实现幼有所育，也是党的十九大作出的重大决策部署。普及有质量的学前教育，满足新时代人民群众对学前教育的需求，离不开高素质善保教的幼师队伍。

为了广泛宣传幼儿园教师职业特性和专业内涵，弘扬幼儿园教师高尚师德，增进社会对幼师职业的了解和理解，在全社会营造良好的尊师重教氛围，促进幼儿园教师队伍建设再上新水平，由教育部教师工作司指导、人民网主办的“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动将于12月16日正式启动。届时，登录人民网官方微信和“新时代最美幼师推荐宣传”微信平台，即可报名参加。

本次活动将推荐宣传省级、国家级两级“新时代最美幼师”。首先，根据网络投票，各省最高选取本省总推荐人数的30%进入本省专家评审环节；评审专家按照评选标准进行投票，选取不低于10%人数为省级“新时代最美幼师”。

其后，各省推荐5人为全国最美幼师候选人，经全国专家评审团评审，最终确定100人为2019年度全国“新时代最美幼师”，其他人选获得2019年度全国“新时代最美幼师”推荐奖。

活动由人民幼禾教育科技有限公司与人民网教育频道联合承办。

活动报名通知如下：

一、报名推荐条件

1、全面贯彻党的教育方针，自觉践行社会主义价值观，热爱幼教工作，出色履行岗位职责，在幼师职业道德规范、职业行为规范中表现突出；爱岗敬业，无私奉献，为人师表，品德高尚，自觉做幼儿健康成长的启蒙者和引路人。

2、具有高专业素养，在实施科学保教工作中起到示范、带动和引领作用；积极探索，锐意进取，具有教育科研能力，有成功经验或创新案例，具有一定先进性、代表性和影响力。

3、在幼儿园所工作，具有幼师资格证或保育资格证，2016年12月1日前入职，在在册幼儿园从事幼教工作且满3年及以上，以一线老师为主。

二、推荐名额

在册幼儿园具有推荐资格。每所幼儿园推荐1人。

三、报名时间

2019年12月16日—2020年3月13日。

四、报名方式

关注“人民网”（微信号：people_rmw）或“新时代最美幼师推荐宣传”（微信号：xinshidaizmys）微信公众号报名。

填写个人信息、先进事迹（800字以内）、园长寄语（500字以内），上传面部形象清晰的工作或生活照片。

活动报名咨询：（010）88580885

监督电话：（010）65368405

“新时代最美幼师”大型推荐宣传活动执委会

2019年12月6日

(责编：郝孟佳、熊旭)