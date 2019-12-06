16岁“瓷娃娃”骨折后带病床上课

青岛即墨区龙泉中学八年级二班的李文龙身残志坚，坚持上课，全班同学也热心地为他“陪护”。

一次小骨折，对于青岛市即墨区龙泉中学16岁的李文龙来说就是“大事”。由于从小患有罕见病——成骨不全症，李文龙今年10月不慎摔倒导致左小腿骨折受伤住院，为了不耽误学业，半个多月前，他带着病床返校上课，成了全班同学心目中的“坚强男孩”。

手术后在家待不住

执意要去上学

在即墨区龙泉中学八年级二班教室里，靠近讲台旁的窗户边支放着一张小床，一名学生正半躺着和另一名同学共同温习功课，这名躺在床上的学生就是16岁的李文龙。

即墨区龙泉中学八年级二班班主任曹瑞红介绍，李文龙从小患有成骨不全症，也就是常说的“瓷娃娃”病，因为患病特殊，一次小小的意外，对李文龙来说可能带来莫大的身体伤害。而且由于上学晚，李文龙比班级其他学生要大几岁。经过多次手术后，虽然他能够站立，但是运动协调能力很差。今年10月10日，李文龙在吃饭时不慎摔倒，导致左小腿骨折。

10月12日，李文龙去天津进行了手术，整个手术进行了6个多小时，坚强的他强忍着未流一滴泪。“这个孩子真是很坚强，平时在学习上也很要强。”曹瑞红说，李文龙在学习上非常刻苦，生怕落下一节功课，术后在家里一刻也待不下，执意要到学校来上课。

经过两个星期住院治疗后，李文龙回到家中休养。本应在家好好休息的他，为了不耽误学习课程，坚决要求返校上课。父母没有办法只好找到学校，学校最后同意了李文龙的请求。

“孩子不想落下课程，做手术都没哭，就因为在家休养耽误上课哭了。”李文龙的父亲说，看到孩子对学业不懈的追求，父母最终也答应了李文龙。

教室里支起简易床

全班师生当“陪护”

为了让李文龙的身体早日恢复，学校和家长商量后，临时在教室里支起了一张简易病床，这样李文龙就可以躺在床上听课，也能不影响身体恢复。

每天早晨，李文龙的父亲从家里开车来到学校大门口，然后再抱着他从一楼上到三楼的教室，小心翼翼放到病床上。放学后，父亲再从三楼的教室把他抱上车。为了防止挨冻，父母还特意在床上放了被子盖在李文龙身上，在骨折的左腿上也套上了一件棉衣。就这样，李文龙半躺在床上坚持上了半个多月的课。

李文龙面对疾病积极向上坚强乐观的心态，也感动着身边的同学们。班里所有同学了解到李文龙的情况后，在敬佩他乐观坚强的同时，也纷纷伸出援手。

班主任曹瑞红不仅为他辅导功课，还及时了解他的家庭情况，并提供帮助。因为活动不便，班里热心的同学也经常帮助他。同学们为了照顾李文龙，每天会提前来到学校，帮着李文龙躺在床上，盖好被子。到了中午，又帮着李文龙打回热乎乎的饭菜。平时如果李文龙需求上卫生间，许多男同学都会抢着上来帮忙。

在学习上，有的同学每天会专门抽出时间，陪李文龙复习功课。当李文龙学习中遇到难题时，各科老师利用中午、课间时间为他进行单独辅导。

“老师和同学们对我帮助很大。”李文龙说，老师和同学们的细心照顾让他感到学校大家庭的温暖，也成为发奋学习的动力。同时，学校对李文龙的生活和学习非常关心，特意为李文龙减免了春夏秋季校服费，减免了午饭费，还举行爱心义卖对他进行爱心捐助。（宋祖锋 孙帅）

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