牛奶停了，荤菜减了 学校降低伙食标准杭州家长急了

近日，萧山一公办小学的学生家长在某论坛发帖，称最近由于物价上涨，孩子学校的学生餐费不够，所以牛奶停了，荤菜也减了。

得知家长有意见，该校老师在家委会群就此事作了回应：学生每天的餐标是8.5元，其中还包括米油水电等支出，所以分摊到菜钱只有6元。受客观因素影响，学校对部分肉类的供应量减少也是不得已。又因为预算工作不充分，发现月底支出超额，最近停止了牛奶供应。不过老师也强调，会提醒学生若饭菜不够可以另加。

老师说的“客观因素”，是菜价。今年6月以来，“二师兄”的身价一路飙升。钱报记者了解到，近日多地猪肉批发价格为每公斤四五十元。不止“二师兄”，整体菜价也水涨船高。

对菜价最敏感的，莫过于学校食堂。每天要采购上百斤肉，现采购同样份额的肉就需要多支付数千元。

此事在小时新闻APP和钱报教育微信公众号升学宝上发布后，引发网友关注，尤其是小学生家长。调查显示，94%家长认为孩子吃得营养最重要，所以在菜价提升的情况下，能够接受学校适当提高午餐费。但也有6%的家长表示，不在于学校的伙食标准，在学校少吃点肉也没啥，反正家里能补上。

钱报记者昨日调查发现，不光是萧山这一所学校，杭城不少学校都面临餐费紧张的窘境。

餐费紧张成学校食堂普遍现象

在杭州各区小学的总务处打听了一圈，钱报记者发现，餐费紧张已是普遍现象。不管是8.5元、9元，还是15元的午餐餐标，现在每天都得精打细算着来。

杭城一所学校总务处后勤中心副主任陈季(化名)介绍，目前学校每天午餐的餐费是8.5元，这部分费用要扣除人工费，所以每个学生每天的伙食成本要控制在七八元左右。而学校每日的餐标是一个荤素搭配的主菜，一碗荤素搭配的汤，一碗米饭和一个水果。“现在肉价上涨，每天8.5元的餐费的确很紧张。”他说。

为了降低成本，学校将每天采购的肉减少到300斤，剩下的费用来购买成本相对较低的虾或者贡丸。陈老师表示：“尽管我们每顿饭都精打细算，可结算时难免会超出预支。”

另一所午餐餐标为9元的公办学校也有同感。学校总务处的负责老师赵燕(化名)告诉钱报记者，这9块钱扣除员工工资、食堂维修费用、煤气费以及米、油日常调料等消耗品的支出之后，学生每天的伙食成本必须要控制在7元。

“我算了下，今年的猪肉价格和去年相比，涨了八九成。因为猪肉价格的上涨，其他农产品的价格也有所上涨。”赵老师说，现在学校每天的餐标是一个荤菜、一个半荤菜和一个汤，如果按照现在的菜价，很难按原先的方式采购菜品。

除了10元以内餐标的学校感到为难，另一所公办小学，每日餐费15元左右，也有同样的困扰。这所学校午餐搭配的是三菜一汤：一荤、一素、半荤素，另外再加一碗汤，课间还包括水果、点心等，算得上菜品丰富。

学校总务处老师李军(化名)告诉记者，其中5元是水果、点心的价格，午餐费用平均在10元左右。但即便是15元的“豪华”餐标，在今年的菜价面前，要想按原来的规格做三菜一汤，也没有之前那么从容。

“我经常盯着采购价格。”李老师说，“因为学生饮食要求营养均衡，菜品质量要有保障，所以即使肉价上涨，购买量还得跟之前一样，但比起去年，伙食的预算开支也变紧张了，只能各方面想办法节约点。”

学期中途不能补缴餐费

既然餐费不够用，为何学校食堂只能干着急，不组织家长统一补缴餐费呢？对此，几所公办小学总务处的老师都摇摇头，否定了这个解决办法。

“学校的菜价通常是每个学期确定一次，由膳管会、家委会及校级班子讨论决定，定好价格后在学期中途是不能随意变动。”赵燕老师回答。

李军老师告诉钱报记者，学校不允许中途向家长收费，一般都是“多退”，不会让家长“少补”。而且荤素搭配也不能因为菜价擅自更改，即使最近肉价上升，该有的菜还是得有，三菜一汤和水果点心照发，“学生的营养搭配肯定要有保证，而且学校会要求每月公开菜单，由膳管会审核菜单、家委会不定期抽查监督。”

为营养搭配，想尽办法“抠门”

餐费紧张，又不能补缴，还要保证荤素搭配，学校食堂是如何完成这项看似不可能的挑战？各校总务处老师坦言，这一学期下来，自己已经成了“抠门”专家，还总结出了不少经验。

李军老师说，虽然多数菜类涨价，但仍有部分食材涨幅较小，或者反而降价了，采购时就会倾向选这些淡季的食材。

赵燕老师表示，为了保证每天的菜品不超出预支，就减少肉类的采购量，用价格相对低一些的水产等富含蛋白质的食材代替。考虑到低段的孩子可能不会剔鱼刺，学校会采用没有刺的鱼作为食材，高段学生吃带鱼时，低段学生一般配虾仁炒蛋，同时每周保证有一餐肉类、鸡鸭类菜品。

“经过这样一番调整，最近学生每天的伙食还是可以的，但是按照现在菜价上涨的趋势，下个学期就很难保证了。”赵老师说，为了保证孩子每天用餐的质量，下学期学校可能通过膳管会、家委会及校级班子的讨论会适当调整餐标。

虽然压力大，但学生每日的营养不能落下。陈季介绍，现在学校主要通过水产品或肉类加工品的方式，在降低食材成本的同时最大程度上保证学生的营养。

“我们每周都会有三名具有营养搭配知识的老师商讨学生接下来一周的菜单，每周的菜单以及食材采用的费用也都会在学校的官网上公示。”陈老师说，虽然这学期因为学校老师的精心设计，家长们并未对供餐表示不满，但是因为这样的压力，下学期很有可能要调整餐费。（沈蒙和 陈宏程 戴欣怡）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)