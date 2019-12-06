教授上讲台 本科强起来

武汉大学6位院士和4位教授，20余年坚守三尺讲台，同讲一门本科生基础课，令人动容，也引人深思。

教学与科研，是高等学校最为核心的两项职能，照理说，彼此虽性质不同，却并不矛盾。但一个现实情况也不容忽视：相比教学，科研在快速提升学校排名等方面更有力，个别高校片面追求学术研究量的增长，论文、课题、项目成为考核评价教师相对重要的指标，科研反哺、教研相长尚未形成良性循环。

大学的根本任务是培养人才，人才培养水平决定了大学水平。本科生是高素质专门人才培养的最大群体，本科阶段是学生世界观、人生观、价值观形成的关键阶段，本科教育是提高高等教育质量的最重要基础。办好我国高校，办出世界一流大学，必须加快建设高水平本科教育。教师承担着铸魂育人的神圣使命，无论高校、教师名气多大，教书育人永远是第一责任。

让优秀教师常进课堂，振兴本科教育，需要深化教师考核评价制度改革，在专业技术职务评聘、绩效考核和津贴分配中把教学质量和科研水平作为同等重要的依据，引导教师潜心教书育人，享受得天下英才而育之的职业幸福。

去年以来，教育部先后印发《关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见》和《关于一流本科课程建设的实施意见》，明确提出“三个不合格”的理念：不抓本科教育的高校不是合格的高校，不重视本科教育的书记校长不是合格的书记校长，不参与本科教学的教授不是合格的教授；明确要求高等学校要严格执行教授为本科生授课制度，连续三年不承担本科课程的教授、副教授，转出教师系列。

让教授多到本科教学一线，共识在不断深化，行动在持续加力。期待高校本科课堂上出现更多的名师身影。

《人民日报》（2019年12月6日 13 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)