北邮的这个学院多措并举 助力美丽乡村建设

图为同学们深入农户进行实地调研（学校供图）

518人次参与实践服务，近900公里行程、30余场活动，3235小时累计投入时长、8000余字村干部访谈记录、20000余字调研笔记......这是一组北京邮电大学经济管理学院沙河校区党支部一年来与乡村基层党支部开展党建工作的数据。

自2018年11月起，该党支部与北京市怀柔区桥梓镇北宅村党支部对接，以“深入乡村解民艰，同心结对谋发展”为主题，围绕“党建·经济·文化·生态”四个方面开展“红色1+1”系列共建活动，致力于引导青年党员以实际行动服务乡村振兴战略。

据介绍，北京邮电大学经济管理学院沙河校区党支部以党建工作为引领，在北宅村组织开展“不忘初心，牢记使命”系列主题活动，与当地党支部共同举办专题学习活动，共赴烈士陵园参加清明节祭扫、前往敬老院聆听老党员和退伍军人的抗战故事等。

北邮师生向北宅村赠送群众游行活动画报（学校供图）

针对北宅村农产品销售渠道单一问题，该党支部成员挨家挨户走访贫困户、深入田间地头，就农产品种植及产业增销开展调研，一对一指导开办网络店铺。针对民宿客流量下降现状，支部成员通过服务培训、广告设计、环境装点等方式，使多家商户第三季度收入明显上升。同时，以北宅村村史文化、山水风景为题材，开发旅游打卡纪念册、明信片、纪念章等文创产品，并拍摄多个宣传视频，利用新媒体平台不断扩大宣传推广力度。

在文化交流方面，该党支部为北宅的孩子们送去儿童节礼物、为文化站送去暑期儿童活动方案、为150多名中小学生开展志愿支教服务活动、邀请北宅青年参与多个文创节目录制活动。针对中老年群体，学生党员们为老人讲解手机基础知识，就医疗保险等操作进行演示教学，同时积极融入村内文化生活，与村民一起体验太极之美，传承中华传统文化。

此外，党支部积极在北宅村宣讲垃圾分类新知识，并成立垃圾分类工作小组，开设小课堂普及垃圾分类知识，组织志愿者指导村民分类处理垃圾，规范科学设置当地垃圾投放类型及点位。在村域土地规划方面，该党支部也努力贡献智慧力量，实地勘察北宅村闲置土地，依据地形地势、植被土壤、交通方位等因素提供运动休闲、生态养老等主题的规划方案，并形成一万余字的成果报告。

“这群孩子可帮了大忙，他们就是我们村子的贴心小助手！”如今，提起北京邮电大学师生，北宅村的人们更加赞不绝口。

(责编：实习生(李一旸)、熊旭)