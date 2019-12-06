原标题：重庆新增公办幼儿园300余所发展普惠性学前教育

新华社重庆12月6日电（记者柯高阳）“如今在家门口就能上幼儿园了！”今年9月重庆市江北区东风实验学校附属幼儿园正式开园，让附近的新竹丽园小区居民欣喜不已。得益于当地大力发展普惠性学前教育，重庆市今年以来新增公办幼儿园306所，让更多学龄前儿童在家门口上好幼儿园。

新竹丽园是重庆市江北区新建的安置房小区，为了保障小区及周边居民幼儿入园需求，当地政府投入500多万元新建公办幼儿园，首期办园规模7个班。新建的幼儿园按照市级示范园标准进行装修设计，除了崭新的玩具和午休床，还配备有幼儿展演大厅、美术活动室、阅读室等专用功能室。

重庆市教委负责人介绍，近年来城镇化进程加快和全面二孩政策落地带来的学龄人口增加，使得重庆城区学前教育资源较为紧张，公办幼儿园学位出现严重短缺。为此，重庆市要求凡纳入规划的幼儿园原则上全部举办为公办幼儿园，新建城镇住宅小区配套幼儿园与住宅工程同步设计、同步施工、同步验收、同步交付使用。

除了调整布局规划，重庆市还提出对划拨用地建设或国有资产建设的小区配套非普惠性幼儿园，回收举办为公办或公办民营普惠性幼儿园，增加普惠资源。此外，还通过政府购买学位资源、管理服务、保教岗位等方式，积极扶持普惠性民办园发展。

统计数据显示，截至2019年10月底，重庆新增公办园306所，移交、回收、回购城镇小区配套幼儿园143所，学前教育普惠率保持在80%以上。

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