教育学科服务国家重大战略发展研讨会在北师大举行

人民网北京12月5日电 教育学科服务国家重大战略发展研讨会暨北京师范大学教育学部成立十周年庆典日前在北师大英东学术会堂举行。第十二届全国人大常委会副委员长严隽琪，第十三届全国政协教科卫体委员会主任、教育部原部长袁贵仁，北京师范大学资深教授、教育学部顾问顾明远先生，北京师范大学校长董奇，国家自然科学基金委副主任高瑞平，中科院大连化物所院士杨学明，中国教育学会会长、北京师范大学原校长钟秉林等出席会议。

严隽琪在开幕中致辞，她对教育学部成立十周年表示热烈祝贺，高度肯定了学部在教育学科大部制改革方面所进行的探索以及取得的辉煌成就，赞扬了“中国教育政策院的成立是民主党派与知名高校合作共建智库的开先河之举”。立足于现代教育面临的前所未有的理论和实践的双重挑战，严隽琪殷切期望北师大教育学部要重视理论与实践的结合，重视立足现实国情与放眼未来世界的协调，重视学术性与师范性的互补，重视职前教育与职后教育的并重，重视培养人才与资政建言的兼顾。

董奇在讲话中围绕研讨会主题以“面向前沿”“服务国家”“整合凝聚”“开放合作”“改革创新”和“追求卓越”等关键词总结了2009年教育学部成立的背景，梳理了教育学部成立十年来在教育理论创新、教育咨政建言、人才培养模式、教育现代化和信息化、课程教材研究、教师培训、教育评价与质量监测、教育管理创新、教育扶贫和教育公益、国际合作等方面取得的丰硕成果，对教育学科过去10年在服务国家重大战略发展方面做出的工作给予了充分的肯定。希望教育学部在未来的发展中要继续坚持取得这些成绩背后的原则和经验，在新时代的教育改革事业中做出北师大教育学科新的贡献。他希望教育学部在未来的发展中要继续坚持取得这些成绩背后的原则和经验，在新时代的教育改革事业中做出北师大教育学科新的贡献。

顾明远先生在致辞中提到“北京师范大学教育学部以教育系为前身，是我国教育学科的发源地”，在逾百年的发展过程中，逐步形成了比较完整的教育学科体系。教育学部以立德树人为根本任务，开展诸多重大课题研究，为国家教育事业发展提供科学支撑，同时加强国际交流合作，增进与地方教育部门和中小学的联系，提高社会服务能力，成绩显著。在新的发展时期，学部应团结全体教师，加强学科之间、各部门之间的协同合作，研究中国教育发展中的重大理论问题，为构建和完善中国特色社会主义理论体系做出贡献。

北师大教育学部部长朱旭东教授发表了题为“扎根大地 服务国家”的教育学部十周年庆典演讲，阐述了北师大教育学科服务国家重大战略发展的举措。第一，围绕“培养什么人”和“怎样培养人”的问题，教育学科致力于服务国家立德树人重大人才发展战略。第二，围绕“为谁研究，为什么研究，研究什么，怎样研究，在哪里研究”等诸多问题，教育学科致力于服务国家创新驱动重大教育科研发展战略。第三，教育学科要致力于服务国家促进民生重大社会发展战略，在服务中要充分体现以人民为中心，以人为中心的新时代中国特色社会主义思想。第四，教育学科要积极参与全球教育治理，致力于服务国家构建人类命运共同体重大国际化发展战略，不断贡献中国教育智慧和中国教育方案。第五，按照民主、分权和自治现代大学治理体系要求，教育学科要致力于服务国家治理现代化重大体制机制改革发展战略。

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