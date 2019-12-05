原标题：“开心农场”成就育人新模式

学生们在“开心农场”收获的蔬菜。

近年来，宁乡市各中小学校全面深入推动学生劳动素质养成，通过多形式、多手段，以劳促勤、以勤促学，新劳动教育逐渐成为宁乡市育人新模式。在宁乡市历经铺街道中心小学，有一处特殊的课堂——“开心农场”，让学生收获果实，收获快乐。

“开心农场”，让学生回归自然

据历经铺街道中心小学校长郑赛介绍，虽然学校里大多数学生都是农家子弟，但她通过调查发现，许多学生缺乏真正亲历农耕劳动的体验。她认为，要改变目前学生中劳动素养缺失的现状，不能采用传统的劳动教育，而应该在传统劳动教育的基础上丰富劳动教育内涵。

离学校200米处是一片蔬菜基地，该校利用这一得天独厚的优势， 给外来务工人员子弟提供学位，并与历经铺村支村“两委”签订协议书，确定其为历经铺街道中心小学劳动教育实践基地。

这里已然成为了该校学生的“开心农场”。晴天利用大课间或者班队活动，由正副班主任带领学生到基地劳作，翻地、扯草、种菜、浇水、施肥。

有的班级对“开心农场”种植的蔬菜进行统计，并与市场义卖价格进行比较，分析种植哪些蔬菜收益最大。由此培养学生们的创造力，使他们真正成为“开心农场”的小主人。

通过劳动实践，做到“良好习惯的培养”和“不良习惯的矫正”相结合，促进学生身心健康，使学生掌握一些基本的劳动技能及热爱劳动、珍惜成果的品质。

“通过劳动使我收获果实、获得成长，在成长中劳动，在劳动中快乐。”该校六年级学生王佳丽表示，劳动让她养成好习惯，内心更加阳光自信。

新劳动教育，成就育人新模式

“新劳动教育”是最自然的德育课，除了“开心农场”活动体验之外，该校的“新劳动教育”还有其他的德育内容。

该校德育处把学校公共区域分成9部分，每天由正副班主任老师带领学生分别在早餐前、中餐后、放学时打扫3次。每周进行一次大扫除，并对各班劳动习惯及卫生情况进行总结，对表现优秀的班级颁发卫生流动红旗，形成你追我赶的劳动氛围。

同时，加强家校互动，学校提示家长让孩子回家后做力所能及的家务，并通过班级“劳动打卡群”，每天拍视频打卡孩子在家的劳动情况，学校在五一劳动节时，表彰一部分坚持劳动教育的“勤劳家庭”。

通过突出劳动教育，近年来，该校先后获得“素质教育质量提高奖”“素质教育质量一等奖”“优秀基层党支部”“阅读梦飞翔优异学校”“宁乡市教研室视导优秀学校”等荣誉。

“历经铺街道中心小学的德育教育工作只是我市广大中小学校中的一个缩影。”宁乡市教育局相关负责人表示，宁乡教育始终坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，加快推进教育现代化和教师队伍建设，进一步办好人民满意教育，培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为建设现代化强市提供坚实的人才保障和智力支撑。（刘石江 ）

(责编：郝孟佳、孙竞)