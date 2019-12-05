在美国朋友家过感恩节 促进中美教育文化交流

作者（后排右二）留学期间与同学在一起。

作者（左）与外国朋友共度圣诞节。

2017年10月，在南京大学研究生院“博士研究生国外短期访学项目”资助下，我前往美国威斯康星大学密尔沃基分校进行短期访问学习。对个人而言，一个博士生应该多接触不同的科研环境，与不同的学术思想进行沟通交流，才会激发自己的研究思路，更加富有创造力。南大研究生院的这个项目正是给了我这样一个机会。

怀着激动的心情，我第1次来到美国，开始了访学生活。虽然只有短短1个月的时间，但我却收获了很多，也学到了很多。国外良好的校园文化也给我留下了深刻的印象，与国外同行的交流也为以后进一步合作研究奠定了基础。

2018年9月，在国家留学基金委“公派联合培养博士项目”资助下，我再一次来了美国印第安纳大学布鲁明顿分校，进行为期18个月的交流学习。访学期间，我按照预期计划旁听课程、参加学术交流，也曾去当地人的家庭感受别样的节日气氛。

记得去年感恩节，我受邀与其他几位国际生一起去Melissa Collins夫妇家做客。感恩节是一个美国独有的节日。虽然经过400多年的历史变迁，但感恩节的食物并没有太大改变，仍是以火鸡为主食，加上蔬菜、水果、土豆泥和南瓜馅饼，饮料则是葡萄酒和水果苏打水。那天，我和其他国际生按照美国人的风俗，有的带了一些自己国家的特色小礼物，有的带了葡萄酒，有的带了感恩节贺卡，搭Melissa的顺风车前往他们家。

大约半小时后，车停在了一栋装饰着秋收景色的房子前。眼前的景象非常有趣，在一栋现代别墅前，整齐排列着大捆的麦秸秆和大大小小形状各异的南瓜，门前用稻草扎成的小人在风中摆动着腰肢，房檐下还挂着成串的红辣椒和大蒜头。这一片丰收景象顿时让人感觉到温馨无比。Melissa的一双儿女在门口欢迎我们，同我们每一个人拥抱问候。

吃饭前第一个环节，Melissa拿出准备好的一张纸，让小女儿先给大家念感恩节的由来。小姑娘念完之后，开始进入第二个环节——祷告。之后正式开始用餐。饭后，大家一起观看电视里播放的感恩节特别节目——美式橄榄球比赛。

女主人介绍说，这也是美国家庭的传统，感恩节饭后全家围坐在一起看电视。我瞬间联想到中国年夜饭之后全家一起看春晚的情景，竟有异曲同工之妙！我们也各自聊了些自己国家的传统节日，印度同学讲述了他们洒红节，我则介绍了中国的春节。

在这期间，Melissa问我，现在的中国小孩学不学英语——他们对中国的印象可能还停留在很早之前。对于还没有去过中国的Collins夫妇一家人来说，通过我的介绍，他们对于当代中国充满了更多的好奇与期待，我也非常热情地邀请他们以后去中国游玩，他们将会看到与想象中不一样的中国。

做游戏也是感恩节家庭聚会中的一个重要活动。有纸牌、投飞镖、桌球等小游戏，游戏期间Melissa开始忙着给每个人准备咖啡、茶和水。正玩着，烤箱里又“变”出了南瓜派和苹果派，对于喜欢吃甜食的我来说，这真是太美妙了。

时间很快到了傍晚，我和其他几位国际生向Collins夫妇一家告别，感谢他们带我体会到了感恩节的真谛，我也让他们一家人了解了不一样的中国。

文化在交流中传播，也在传播中交流。中美作为最大的发展中国家和最大的发达国家，两国关系保持健康稳定发展，不仅符合两国人民的根本利益，也有利于促进世界的和平、稳定与繁荣。在美国学习的这段日子里，我认识到自己除了要在科学研究领域中学有所成、报效祖国以外，也要承担起一份促进中美教育文化交流的使命。

（作者系美国印第安纳大学布鲁明顿分校留学生）

(责编：郝孟佳、熊旭)