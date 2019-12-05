浙江一企业74名工人成全日制高职新生

12月1日至5日，是浙江省落实国家高职扩招百万第二阶段新生报到时间。位于杭州市的圣山集团科纺事业部卷染分厂涂层班长叶小兵、染整分厂染色工陈彬彬等74名班组长和一线工人有了一个新身份——浙江纺织服装职业技术学院全日制大学新生。

宁波市的康赛妮集团、太平鸟集团，嘉兴市的浙江嘉名控股有限公司等企业的一批班组长和员工也正式来该校报到。

产业一线工人上全日制高职的新气象，得益于今年3月政府工作报告中首次提出2019年要对高职院校实施扩招100万人的重大决策。9月26日，浙江省教育厅、省发展改革委、省财政厅等七部门发布了2019年高职扩招第二阶段工作通知，以退役军人、农民工、下岗失业人员、新型职业农民、幼儿园在职教师，以及在浙务工的非本省户籍人员等为招生对象，要求全省在10月8日至10月31日网上报名，11月10日前完成考试或测试工作，12月5日前到校报到。

浙江纺织服装职业技术学院院长郑卫东表示，扩招绝不以牺牲质量为代价，人才培养质量标准不降低。扩招的专业紧紧围绕浙江时尚纺织服装产业技术技能人才需求，选择行业企业急需、就业好、未来有职业发展空间的专业招生，防止低成本专业盲目扩招。同时，在加强教师队伍和教学资源条件建设前提下，不论是下岗职工、退伍军人还是农民工，高校一定对质量负责到底。

据浙江省教育厅通知，该省将按照“方便考生、就近学习”原则，根据生源实际情况，采取多元模式，统筹利用日常教学时间和周末、假期、晚间等，坚持集中教学和分散教学相结合，尽可能解决学生工学矛盾。

针对企业“24小时‘三班倒’”、74名班组长和一线员工不能离岗脱产学习等实际情况，浙江纺织服装职业技术学院与圣山集团协调一致同意，按《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定同产业工人学生签订教学协议，教师“送教上门”，课堂设在杭州的企业内，利用双休日讲课，这样错开企业生产时间，学生也有时间上课学习。同时，制订管理办法，对迟到早退旷课的学生有惩罚措施，对优秀学员有奖励政策。

据了解，包括每人每年6600元的学费在内，74名学生3年加上其他费用共170万多元均由圣山集团埋单，工人学生不要自己掏一分钱读大学。“一是企业发展有需求，二是企业有能力承担这笔学费和杂费。”圣山集团董事长许尔明说。（李剑平）

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