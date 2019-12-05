“裸跑弟”大学专科毕业了

12月2日，今年11岁的“裸跑弟” 何宜德完成自考专科学业，正式成为一名大专毕业生。从3岁雪地裸跑到11岁专科毕业，在其父“鹰爸”何烈胜的教育下，何宜德“暴风”成长，创下一系列纪录也受到无数质疑和批评。采用何烈胜教育模式的“鹰爸公学”也因欠缺资质停办。何烈胜告诉北京青年报记者，如今他仍在做体能和机器人方面的培训，而儿子的成绩就是他教育模式最好的证明。

对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，根据我国义务教育法相关要求，孩子在家中自学并不受法律保护。而教育应该关注孩子各方面的发展，如果父母要求孩子用更多的精力在特定的知识上，而忽略了其他各方面的成长，事实上就构成了一种“拔苗助长”。

“裸跑弟”预计明年本科毕业

12月2日，何宜德在父母和妹妹的陪伴下，拿着南京大学销售管理专业自考成绩单和预审通过单，通过了江苏省教育考试院的审核，这意味着这位11岁的男孩大学专科毕业。对大众来说，何宜德更为人熟知的名字是“裸跑弟”——3岁时，他因在冰天雪地的纽约裸体跑步走红网络，其父何烈胜也因“凶狠”的教育方式被称为“鹰爸”。

从2017年4月开始自学，到2019年12月拿到毕业证，何宜德用2年多的时间完成自学专科学习，通过18门考试。目前，何宜德还在攻读自考本科，顺利的话，明年4月，他就可以拿到本科毕业证。

何烈胜说，自学期间，何宜德每天学习10个小时，上下午各学习4小时，晚上再学2小时。11岁的孩子学习大学课程，他坐得住吗？“当然，”何烈胜很肯定，“因为从小经过严格的训练，何宜德的意志品质很强。”

公学已停办 仍在办培训

“3岁雪地裸跑、4岁公海驾帆船、5岁开飞机、6岁写自传、7岁徒步穿越罗布泊、9岁小学毕业，收到44国元首的回函”，这是何烈胜为儿子打造的疯狂人生，但这一连串耸人听闻的纪录却让他饱受质疑。

2012年除夕，在纽约零下十几度的天气里，一个只穿着短裤的男孩在雪地里奔跑。何烈胜将这段视频上传网络后，引发极大争议，他因极限的教育方式也被网友称为“鹰爸”。

这次因为自考专科毕业，何宜德再次受到关注，非传统的教育方式获得了传统教育模式下的认可，何烈胜认为自己的教育模式再次获得证明。在何烈胜眼里，传统的教育缺乏目标性，很多课程并非孩子所需要的。之所以选择参加自考，更多是因为这些课程设置更专业，与儿子成为企业家的目标一致。

11岁完成自考专科，在鹰爸眼里，与同龄人相比，儿子节省下了十几年的时间，“这十几年可以做多少事啊！”

2018年，因为一篇《逃离鹰爸》的报道，何烈胜被推到风口浪尖，他创办的“鹰爸公学”因涉嫌无资质办学遭到查处，而公学里军事化管理的教育方式也备受争议。何烈胜告诉北青报记者，因为公学没有办学资质，早已停办，目前只有何宜德这一个学生。虽然停止办学，但“鹰爸”的品牌并没有倒，何烈胜表示目前他仍在办机器人和体能方面的培训。

专家：应从发展需要引导孩子学习

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，不同的人对于教育的理解不同，实行教育的具体模式方式也各不相同。尊重教育的多样性固然可贵，但更重要的是结合孩子的实际情况和家长的具体理解。

储朝晖表示，鹰爸讲的“节省时间”是指教育的“效率”，而这个效率高低不只要看分子是什么，更应注重的是这个过程中分母是什么。如果仅仅将分母局限在某一个知识或内容上，那么视野将变得狭隘。只有这个分母是孩子的成长，才会成为一个有效的学习过程。如果父母要求孩子用更多的精力在特定的知识上，而忽略了其他各方面的成长，事实上就构成了一种“拔苗助长”。

储朝晖认为，如今很多孩子对自然环境及生活环境多样性了解不够，从这一点来说，鹰爸让孩子多接触自然、了解自然同时去锻炼体能是值得认可的。

鹰爸的教育是“天才”教育吗？储朝晖认为，现在对其成功与否下结论还为时过早，还需要通过一个更长的周期来判定此种教育方式是否有效。储朝晖告诉北青报记者，根据我国义务教育法相关要求，孩子在家中自学并不受法律保护。此外，自学的主旨应该是促进每一个人身心更加健全地成长发展，而不一定要去参加某一个考试，或者谋求一个学历。同时，对孩子的教育，应该从孩子的成长发展的需求这个更宽的意义上去引导孩子学习，而不仅仅是为了得到某一个大学的学历文凭。（张月朦 郝若愚）

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