留学租房 绷紧安全弦

近期，中国驻英国大使馆接到部分在英中国留学生的求助，反映在他们所住公寓附近有不法分子出没。中国驻英国大使馆接到消息后，第一时间要求当地警方和有关学校采取切实措施保障当地中国留学生安全及合法权益。

留学生在外学习，租房安全是老生常谈，不时出现的涉及人身安全的事件总是令人揪心。对海外学子来说，租房时务必要充分考察周边的治安状况，切莫因图便宜而租住有安全风险的区域。

地理位置安全可靠

个人渠道、留学中介、海外租房机构——学子寻找海外房源时的途径大致可分为这三类。无论是自己找的房子，还是通过中介申请的学校宿舍，房子的地理位置都是学子需要关注的核心。同为学校宿舍，情况也不尽相同，有些宿舍学校只是拥有代理权，但房子本身远离校园，这些情况都需要学子提前了解，不要租住在偏僻区域，减少安全隐患。

“从英国警察局的报告来看，有些区域酗酒、打架甚至吸毒的事件发生的比较多，中国留学生在租房时一定要尽量远离这些地方，选择相对安全的区域。”正在英国伦敦大学国王学院环境科学攻读博士学位的张勐说。

在张勐看来，租房位置最好临近地铁站、公交站，这样可以在一定程度上提高居住的安全系数。“尤其是冬天，英国很早就会天黑。如果下车了还要走很远的路才能到达公寓，也有一定的安全隐患。从公共交通工具下车后马上就能到公寓，相对来说比较安全。”

不同区域的治安情况各有不同，若对当地情况缺乏了解，就容易产生危险，因此学子应尽量避免深夜时分外出。

提前了解房源信息

远赴国外之前，若有条件，可以通过已在留学目的地学习的同学帮忙“踩点”，对意向租住区域进行基本摸底。

一些学子收到学校录取通知的时间相对较晚，开始寻找房源时已没有太多理想的选择，还不得不面对租金上涨的事实。在这种情况下切勿心急，仍要沉下心来，通过正规的租房机构找寻安全房源。学子有时自己与房东联系、遭遇无良房东就会出现押金被扣等“糟心事”。

张原就读于伦敦大学学院，在他看来，若学子租房时的室友是外国学生，那就要对可能出现的文化差异做好心理准备。“比如，要是把东西放在厨房里，有的同学可能认为是公用的，不管是在柜子里还是冰箱里，会随便取用。也有一些外国同学可能会带朋友回来开Party。”

不少学子建议，在选择室友时，最好与自己相熟的朋友一起。如果要与陌生同学合租，则需提前了解清楚对方文化背景与生活习惯。合租前，最好能把清洁打扫、聚会、客人留宿、养宠物、费用分摊等问题事无巨细地协商确定下来，以免在日后的实际相处中出现矛盾。

租房合同谨慎对待

学子在确定租房前，对于正式的租房合同一定要谨慎对待，认真阅读条款细则，千万不能以含糊心态草草应付。正式的租房合同往往详细写明了双方权益，如果一些住宅在出租时并未提供正规合同，学子要提高警惕，因为租这类房子，如若在租住期间遇到了问题，很可能会陷入权益难以得到保障的困境。

“没有合同，一旦出现什么事情是没有人管的。”张勐说。他曾有同学租住过未提供正规合同的私人住宅，在出现问题后只能吃“哑巴亏”，陷入维权无门的窘境。

值得注意的是，如果委托中介租房，学子也应在中介官方网站上提前了解公寓的地理位置、基础设施等相关信息。如果官网对房源的描述模糊，可能说明房子隐含不安定因素，最好避而远之。

学子独自在外，应该在手机和电脑里保存一个应急电话簿，防患于未然。如若真的遇到不法分子而产生突发事件，切勿正面冲突，可记下对方体貌特征，设法脱身后及时报警，并及时与学校国际学生办公室或当地使领馆相关部门取得联系，以将损失降到最低。

《人民日报海外版》（2019年12月5日 08 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)