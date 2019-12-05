人民网>>教育>>滚动新闻

搞好竞赛教育须先把观众请来

郭磊

2019年12月05日09:11  来源：中国教育报
 

场上你来我往，台上空空荡荡。据《人民日报》报道，不久前在北京举行的一项高中足球赛事上，看台上只有不到10名学生家长。冷清之下，球场上高中生们的叫喊声格外清晰。

只是这种清晰，透着一言难尽的孤独。一名家长表示，从小到大，孩子几乎就是在没有观众的比赛中成长起来的。其实何止是足球比赛？对这样的场景，熟悉国内校园体育赛事的人应该不会陌生。除了极个别名头较响的高校赛事，绝大部分校园体育比赛，尤其是基础教育领域的比赛，观者寥寥是常规操作。学生们早已习惯了在“小场面”下“自娱自乐”。

冷清的赛事氛围，对学生和学校都非常不利。对学生来说，常年在不受关注的情况下比赛，心理关就是一道坎：为什么父母都不来看我打比赛？为什么文化课竞赛家长们都在考场外翘首以盼？为什么热爱体育就得不到家长的尊重和重视？搞体育是不是真的低人一等？任由此类心理问题滋生蔓延，只会使学生对体育的热爱消解于无形，进而远离操场，远离运动。对学校来说，自己的学生打比赛，老师不去助威，家长不去加油，班级也不组织啦啦队，不论其中有多少具体原因，但在学生们看来，眼前的局面摆明了就仨字：不重视。学生们有自己的判断力，印象一旦形成，任由学校怎么刷标语口号，怎么忧心近视率和肥胖率的指标，学生参与体育的主动性都会大打折扣。如此，并不利于增强学生体质目标的实现。

此外，体育具有独特的教育功能，这种教育功能是文化课学习极难取代的。团队精神、竞争意识、力争上游……这些素质可能一时不会体现在文化课成绩上，但却关乎人一生的成长与发展。然而，要实现体育的教育功能，竞赛必不可少，常规的体育课承担不了竞赛的教育作用。没有竞赛，学生的精气神很难激发，自我教育很难完成。以往的学校体育工作，由于竞赛元素的缺失，常被业界诟病“教育功能不完整”。如今，体育课改革的方向已经清晰，竞赛在体育教育中的功能得到强调。教育部有关负责人曾表示，推动中小学体育课程改革，一个重要方面是要真正开展全员参与的体育比赛。

要完善体育竞赛的教育功能，必须要做扎实每一个细节。其中，现场观众是最直观的呈现之一。体育竞赛之所以令人着迷，选手和观众共同营造的热烈气场是重要因素。很多体育组织在处罚违规行为时，通常都会把“关闭部分看台、禁止观众入场”列为常备选项，也是出于对削弱违规方竞技优势的考量。如果以此标准衡量，国内校园赛事常年在“自我惩罚”的情况下开展，既让人啼笑皆非，又让人心酸忧虑。

邻国日本的校园体育成绩斐然，其两大代表性赛事——棒球甲子园和高中足球联赛往往从地区选拔赛开始，就是观众爆满，甚至每场都有电视转播，及至最后在东京举行的总决赛，更是受到日本全国瞩目。我国的校园体育竞技赛事近年来发展迅猛，或许很多赛事水平不高，或许在成人们眼中这不过是孩子们的游戏，但正是在这样的游戏中，孕育着足以让人受用一生的精神品质。对家长和校长来说，当你们的孩子和学生上场比赛时，请做第一个报名的观众。

（作者系媒体评论员）

(责编：实习生(刘筝)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved