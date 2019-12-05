中小学图书馆藏书须过关

教育部日前发出通知，决定开展全国中小学图书馆图书审查清理专项行动。审查清理范围包括图书、期刊、电子读物等，并附有审查清理标准，对非法图书、不适宜图书、外观差、无保存价值的图书等类别予以界定并规定处理措施。反对宪法确定的基本原则、宣传邪教迷信等非法图书要坚决清理；科学概念原理出现明显错误、宣扬狭隘民族主义和种族主义的不适宜图书要清除；外观差、无保存价值的图书，要停止流通，另库保存。

此次专项行动，绝非无的放矢。长期以来，一些中小学图书馆图书配备质量不高，适合师生阅读的经典书籍明显不足，现有馆藏图书普遍存在版本不新、选本不优、门类不多、童趣不强等问题，而深受小学生欢迎的图画书、科普书、游戏书和艺术、科幻、动物小说类书籍，却很难进入图书馆。

对于学生、老师而言，中小学图书馆图书大抵属于课外书。关于课外书阅读，中国著名教育家叶圣陶所言极是：“课外书那么多，学生自己能挑选适于自己的程度和爱好的书来读果然好；老师能给他们帮助，因人而施，分别帮助他们挑选那就更好。”无论学生还是老师，在校内图书馆挑选好书的前提，是被挑选的书中有好书，而且颇多。如果让不好的书混杂其中，会让不正确的东西影响缺少鉴别力的孩子。

教育部此次专项行动，就是在学生、老师选书之前把好关口，以品质优良的图书满足他们的精神需求。相信随着教育部此次专项行动的深入推进，各地中小学图书馆图书质量整体上会有明显提升。

应当指出的是，中小学校园图书资源的改善，并非一劳永逸，亟须建立和完善长效机制。一方面，各级教育主管部门要从制度要求、财力支持上，确保所辖中小学校图书馆能够定期补充图书资源；另一方面，教育主管部门应与相关中小学校齐心协力，以规范的馆藏图书质量标准、严格的图书剔旧举措，使中小学图书馆藏书把关常态化，使校园书香更为醇厚、教育之美愈益彰显。

《人民日报海外版》（2019年12月5日 07 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)