人民网>>教育>>滚动新闻

中小学图书馆藏书须过关

本报记者 周慧虹

2019年12月05日09:08  来源：人民网-人民日报海外版
 

教育部日前发出通知，决定开展全国中小学图书馆图书审查清理专项行动。审查清理范围包括图书、期刊、电子读物等，并附有审查清理标准，对非法图书、不适宜图书、外观差、无保存价值的图书等类别予以界定并规定处理措施。反对宪法确定的基本原则、宣传邪教迷信等非法图书要坚决清理；科学概念原理出现明显错误、宣扬狭隘民族主义和种族主义的不适宜图书要清除；外观差、无保存价值的图书，要停止流通，另库保存。

此次专项行动，绝非无的放矢。长期以来，一些中小学图书馆图书配备质量不高，适合师生阅读的经典书籍明显不足，现有馆藏图书普遍存在版本不新、选本不优、门类不多、童趣不强等问题，而深受小学生欢迎的图画书、科普书、游戏书和艺术、科幻、动物小说类书籍，却很难进入图书馆。

对于学生、老师而言，中小学图书馆图书大抵属于课外书。关于课外书阅读，中国著名教育家叶圣陶所言极是：“课外书那么多，学生自己能挑选适于自己的程度和爱好的书来读果然好；老师能给他们帮助，因人而施，分别帮助他们挑选那就更好。”无论学生还是老师，在校内图书馆挑选好书的前提，是被挑选的书中有好书，而且颇多。如果让不好的书混杂其中，会让不正确的东西影响缺少鉴别力的孩子。

教育部此次专项行动，就是在学生、老师选书之前把好关口，以品质优良的图书满足他们的精神需求。相信随着教育部此次专项行动的深入推进，各地中小学图书馆图书质量整体上会有明显提升。

应当指出的是，中小学校园图书资源的改善，并非一劳永逸，亟须建立和完善长效机制。一方面，各级教育主管部门要从制度要求、财力支持上，确保所辖中小学校图书馆能够定期补充图书资源；另一方面，教育主管部门应与相关中小学校齐心协力，以规范的馆藏图书质量标准、严格的图书剔旧举措，使中小学图书馆藏书把关常态化，使校园书香更为醇厚、教育之美愈益彰显。

《人民日报海外版》（2019年12月5日 07 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved