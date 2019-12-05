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树立更科学的教育质量观

本报记者 赵婀娜

2019年12月05日09:00  来源：人民网-人民日报
 

PISA测试是具有国际影响力的教育质量监测项目，被喻为世界范围的教育系统“体检”报告。

北京、上海、江苏、浙江四省市作为整体在PISA2018中取得全部3项科目全球第一的好成绩，说明我国四省市基础教育质量在全球处于前列，也彰显了改革开放以来我国教育发展取得的巨大成就。

四省市学生在阅读、数学、科学素养测试中表现卓越，这与近年来我国“素养导向”的课程教学改革密不可分，肯定了当前课程改革面向未来培养人才的方向，说明我国基础教育能够为学生的终身学习和未来发展奠定良好基础。但需认识到，四省市代表了我国教育改革和发展较高水平的地区，并不意味着我国其他省份教育也已达到同等水平。而且，基于PISA数据，还有一些突出问题值得重视。

如结果显示，我国四省市学生平均学习时间依然较长，学习效率排名仍靠后，这就说明教与学的方式必须加大改革力度，在精讲简练、提质增效上下功夫；四省市学生的学校归属感和生活满意度均较低，这就需要我们进一步关注学生的心理健康，在鼓励学生努力学习和享受学习快乐之间取得平衡，切实增加学生的幸福感；四省市的校际不均衡发展问题仍然存在，说明大力促进教育公平，仍然是我国公共教育政策必须长期坚持的重要原则。

更需要达成广泛共识的是，PISA测试远不止一份排名那么简单，其评价的目的在于探明教育系统、学校、家庭与学生因素对学生素养的影响，为教育决策提供依据。我们在肯定取得成绩的同时，应关注PISA测试更深层次的内容，不仅要在国际背景下了解我国基础教育的质量状况，明确优势、增强自信，也要找出问题和不足，树立更为科学的教育质量观。

期待这次PISA测试能够为未来我国教育改革与发展提供“加速度”，助力发展更加公平更有质量的义务教育。

《人民日报》（2019年12月5日 12 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)
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