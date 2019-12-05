教育部首次就教育媒体融合发展召开工作推进会

人民网北京12月5日电（李依环）据教育部网站消息，为深入贯彻落实中央关于推动媒体融合发展的部署要求，做大做强新时代教育主流舆论，12月5日至6日，2019教育融媒体建设试点工作推进会在复旦大学举行。据悉，这是教育部首次就教育媒体融合发展召开工作推进会。

会议提出，在教育系统开展融媒体建设试点工作，对于加快推进教育媒体融合发展具有重要示范意义。各试点单位要坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚持围绕中心、服务大局，强化领导责任，加强统筹协调，创新实施体系，加大保障力度。要主动顺应信息技术发展及传播方式的深刻变化，加强机制创新、流程优化，打造集统筹调度、融媒发布、舆情应对、政务服务、公众互动等功能于一体的统一平台，加快探索新时代“全程、全息、全员、全效”教育融媒体发展路径。要坚持目标管理和过程管理相结合，及时总结经验，推动试点工作扎实开展，不断提升教育新闻舆论工作的传播力、引导力、影响力、公信力，不断推进教育治理体系和治理能力现代化。

日前，经过自主申报、资格审核、专家审议等程序，教育部确定了首批15家教育融媒体建设试点单位，分别是：北京市委教育工委市教委，上海市教卫工作党委、上海市教委，河南省教育厅，陕西省教育厅，北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、上海外国语大学、浙江大学、武汉大学、华中师范大学、湖南大学、四川大学、西安交通大学。

会上为15家单位进行了授牌，与会代表就试点工作开展情况做了交流研讨，并实地调研考察了上海市宝山区融媒体中心。

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