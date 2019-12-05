“北京指南”发布 新农科建设启动“百校千项”新项目

人民网北京12月5日电（李依环）今日，新农科建设北京指南工作研讨会在中国农业大学举行。55所涉农高校150余位党委书记、校长和专家代表共同推出新农科建设“北京指南”，正式提出新农科改革实践方案。

据悉，新农科研究与改革实践项目（“北京指南”）共涵盖5大改革领域、29个选题方向。“新农科建设发展理念研究与实践”领域重点在回答“理念怎么新”；“专业优化改革攻坚实践”领域重点在回答“专业怎么优”；“新型农林人才培养改革实践”领域重点在回答“人才怎么强；“协同育人机制创新实践”领域重点在回答“协同怎么联”；“质量文化建设综合改革实践”领域重点在回答“质量怎么提”。

会上，教育部高等教育司司长吴岩发表主题讲话。吴岩介绍，自今年6月中国新农科建设宣言——“安吉共识”发布以来，新农科建设今年已奏响“三部曲”。“安吉共识”从宏观层面提出了要面向新农业、新乡村、新农民、新生态发展新农科的“四个面向”新理念，“北大仓行动”从中观层面推出了深化高等农林教育改革的“八大行动”新举措，“北京指南”将从微观层面实施新农科研究与改革实践的“百校千项”新项目。

吴岩指出，涉农高校是强农兴农的“国之重器”，建设新农科是振兴高等农林教育的重大战略。“三部曲”层层递进、环环相扣，共同构成了新农科建设体系，“安吉共识”吹响了“集结号”，“北大仓行动”打好了“基础桩”，“北京指南”将推动新农科建设从“试验田”走向“大田耕作”。

吴岩表示，“北京指南”旨在启动新农科研究与改革实践项目，以项目促建设、以建设增投入、以投入提质量，让新农科在全国高校全面落地生根。项目在理念上“顶到天”，对接高等教育改革主旋律，对接卓越农林人才教育培养计划2.0，对接“安吉共识”和“北大仓行动”；在内容上“宽到边”，形成“1+4”结构，即1个理论基础研究版块和4个人才培养要素改革版块，覆盖人才培养各环节；在质量上“立到地”，突出创新导向、特色导向和实践导向，着眼解决长期制约高等农林教育发展的重点难点问题，探索面向未来高等农林教育改革的新路径新范式，注重分类发展、特色发展、内涵发展，重在实践，推动“真刀真枪”、实实在在的改革。

吴岩强调，“北京指南”标志着新农科建设的全面展开，要实现校院齐动、师生互动、校企联动、部门协动，让农林教育热起来、让农林高校强起来，让高等农林教育成为“显学”，推动新农科建设一年成型——发生农林高校基本面的改变，三年成势——产生农林教育基本格局的变革，十年结硕果——形成农林教育的中国方案、中国理论、中国范式。

据悉，本次研讨会由教育部高等教育司指导，教育部新农科建设工作组主办，中国农业大学承办。中国农业大学校长孙其信、西北农林科技大学校长吴普特、西南大学校长张卫国、吉林农业大学校长冯江、福建农林大学党委书记严金静、华南农业大学校长刘雅红等就全面推进新农科改革实践作了交流发言。

(责编：李依环、曹昆)