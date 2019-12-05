猥亵学生、收受礼金……这八位"教师"被教育部通报

人民网北京12月5日电 据教育部网站消息，教育部持续加大违反教师职业行为十项准则问题查处力度，在今年4月和7月先后两批曝光10起教师违规违纪典型案例的基础上，又对近期督促地方和学校查处的8起违反教师职业行为十项准则典型案例进行曝光。分别是：

一、安徽省宿州市博雅实验学校教师许某某体罚学生问题。2019年3月29日，许某某用笤帚木把对未达到英语月考目标分数的25名学生进行体罚，造成部分学生腿部、臀部、背部等部位淤血、红肿。许某某的行为违反了《新时代中小学教师职业行为十项准则》第五项规定。根据《中华人民共和国教师法》《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》，对许某某予以辞退，按程序撤销其教师资格，同时追究教育行政部门相关负责人及学校校长等的责任。

二、天津财经大学珠江学院教师李某某性骚扰学生问题。2019年5月31日，李某某通过微信对该校1名女学生进行言语骚扰，并在婚姻存续期间与另一名女学生发生并保持不正当性关系。李某某的行为违反了《新时代高校教师职业行为十项准则》第六项规定。根据《中华人民共和国教师法》《中国共产党纪律处分条例》《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》，给予李某某开除党籍处分，予以辞退并解除其劳动合同，依法撤销教师资格；天津财经大学党委对李某某所在学院主要负责同志和分管负责同志进行了约谈，并责成学院做出深刻检查。

三、黑龙江省哈尔滨市道里区兆麟小学教师焦某某收受礼品礼金问题。焦某某担任小学三年级班主任，2016年9月至2018年3月期间，通过向3名学生家长以微信转账方式收取红包金额共计2000元。焦某某的行为违反了《新时代中小学教师职业行为十项准则》第九项规定。根据《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》，给予焦某某行政记过处分，调离班主任工作岗位。

四、贵州省贵阳中加新世界国际学校（民办）教师刘某某猥亵学生问题。刘某某因涉嫌犯罪被判处有期徒刑，当地教育局未对其持有的教师资格证进行收缴。刑满释放后，刘某某于2015年8月到贵阳中加新世界国际学校入职。2019年7月，刘某某因涉嫌猥亵儿童罪被检察院批准逮捕。刘某某行为严重违反了《新时代中小学教师职业行为十项准则》第七项规定。根据《中华人民共和国教师法》《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》，刘某某依法丧失教师资格，终身不得从教。同时，对涉事学校校长撤职，对当时参与刘某某入职审查的管理人员撤职，并对教育行政部门相关负责人和学校有关人员追责问责。

五、辽宁省葫芦岛市绥中县高台镇水口村小学校长王某某性侵学生问题。王某某在2018年至2019年担任校长期间，涉嫌多次对4名本校女学生进行猥亵，强奸本校女学生。2019年7月，王某某被检察院依法批准逮捕。王某某行为严重违反了《新时代中小学教师职业行为十项准则》第七项规定。根据《中华人民共和国教师法》《中国共产党纪律处分条例》《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》，给予王某某开除党籍、开除公职处分，依法丧失教师资格，终身不得从教；对存在监管不力、重大事项不报告等问题的高台镇中心小学校长、党支部书记免职，并给予党纪处分。

六、安徽省六安市轻工中学（民办）从教人员袁某猥亵学生问题。2019年4月16日，袁某在辅导学生过程中对2名学生进行猥亵，并以补课为由将另1名学生带至家中进行猥亵。4月17日，公安机关以涉嫌猥亵儿童罪对其依法刑事拘留。袁某行为严重违反了《新时代中小学教师职业行为十项准则》第七项规定。根据《中华人民共和国教师法》《中小学教师违反职业道德行为处理办法（2018年修订）》，对袁某作出开除决定，终身不得从教；对学校校长通报批评，对分管副校长、办公室主任分别给予诫勉、党内警告处分。

另外，教育部严格外籍人员在中国从教的管理，参照新时代教师职业行为十项准则，对外籍从教人员相关违规行为依法依规进行查处，对典型案例作了公布。

七、山东省青岛市市北区红黄蓝万科城幼儿园某外籍教师猥亵幼童问题。2019年1月25日，该名外籍教师在学生午休期间，趁机对一女童进行猥亵，检察院依法对其批准逮捕，法院以猥亵儿童罪判处其有期徒刑5年，待其刑满后将被驱逐出境。当地教育部门约谈相关负责人，责令整改，要求该幼儿园规范办园行为，强化师德师风建设，严把教师尤其是外籍教师聘用程序，为幼儿健康成长提供根本保障。同时，对涉事园园长予以辞退处理，撤销该幼儿园省级和市级示范幼儿园资格。

八、郑州大学某外籍教师违反教学纪律等问题。2018年9月至2019年10月间，该名外籍教师教学态度不端正、教学方法不严谨、教学效果差，多次违反教学纪律，与学生言谈粗鄙，言语有失教师身份，给学生造成不良影响。根据学校外籍教师管理办法，解除与该名外籍教师劳动聘用关系，注销其外国人来华工作证，并办理居留许可注销手续，限期离境。

教育部有关负责人指出，上述师德违规问题的涉事教师和从教人员，都受到严肃处理。这反映出在党中央高度重视和对师德师风建设工作重要部署下，各地各校深入落实教师职业行为十项准则，对师德违规问题“零容忍”的坚决态度。同时，也反映出当前仍有极个别教师在思想上、行为上缺乏对纪律和准则的敬畏，顶风违纪，受到严肃处理，教训极为深刻。广大教师要引以为戒，牢固树立底线意识，切实增强遵守教师职业行为十项准则的思想自觉和行动自觉，坚守为党育人、为国育才的初心，不断涵养高尚师德，以德施教、以德育德，做党和人民满意的“四有”好老师。

教育部有关负责人强调，党的十九届四中全会对加强师德师风作出重要部署，各级教育部门和各级各类学校要深入学习贯彻，切实将教师职业行为十项准则落深落细，将十项准则作为新教师入职培训和在职教师继续教育的必修内容，确保应知应会、入脑入心。要将中小学校党政负责人和高校二级学院党政负责人作为工作重点，督促其切实履行主体责任，出现师德问题，依法依规严肃追究领导责任。进一步加大通报曝光力度，强化典型案例警示教育，形成强大震慑，对顶风违规的，依法依规严肃处理并追责，以有力的落实举措和坚决的行动，努力营造风清气正的教书育人良好环境。

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