央美发布青少年美术教育现状研究报告

原标题：央美联合抖音发布学术报告 启发短视频美术美育新思路

当艺术变得亲切，全民美育也真正成为可能。2019年12月4日，中央美术学院与抖音联合举办了“DOU艺计划·短视频美术美育专场研讨会”，宣布双方将基于“DOU艺计划”在短视频美术艺术传播和美术美育领域展开合作。

为此，双方在研讨会现场发布了《新艺新动能：当代中国青少年美术教育现状研究报告》，并邀请谢堃、朱仲鱼、闫泓池、杜汇、陈望、罗蔷、王波、陈扬、梁晨共9位央美校友、青年艺术家加入“DOU艺计划”、担任“抖音艺术推广官”，与“DOU艺计划”前期发起及参与方北京师范大学、启功书院、中国戏曲学会、河南豫剧院、江苏省演艺集团、江苏省昆剧院、南京大学新闻传播学院一起，积极探索如何以短视频打破艺术传播时空限制，助力大众亲近艺术，服务大众审美培育。

《报告》将短视频时代美术教育的现实特征归纳为“新时代赋予新机遇”、“新需求促进新发展”、“新媒介创造新平台”、“新传播反映新特征”、“新趋势提出新要求”，反映青少年美术教育的现实水平。并指出短视频在当代青少年美术教育发展过程中发挥着新动力的功能，对青少年美术教育的发展带来三方面的变化：首先，短视频平台丰富多元的内容输出将不断拓展青少年获取艺术知识的途径，促进青少年个性的新发展；其次，短视频中通俗易懂的艺术形式与简易创意的创作手法也将不断激发青少年的艺术兴趣，增强青少年的学习自信心；第三，具有和谐价值观的短视频也将不断提升青少年生活新的幸福感，以此促进当代青少年美术教育健康发展。

对此，央美副院长、画家苏新平表示，艺术作品实质上是对现实生活的精神关照，而对短视频等新载体的积极运用，将会为艺术家的创作提供更为多样化的选择，推动符合时代精神的艺术语言与艺术形式的创造。与此同时，艺术家也应该更多地参与社会美术教育，因为通过美术教育，不仅能提高社会的审美水平和鉴赏能力，还能让艺术家感受到时代的真实需求，进而发现更多的创作灵感，并承担起作为艺术家的社会使命。

“通过此次报告的研究更明确了美术教育是当下艺术界重要的工作之一，面对互联网的新时代，更要以青少年美术教育为抓手，通过艺术和短视频的有效结合，将短视频美术教育发展成为青少年喜闻乐见的主渠道和大平台”，央美艺术管理与教育学院副院长赵力认为，艺术创作不只是艺术家个人的事情，当代意义上的艺术创作更应该是面向社会公众和社会传播的经验分享，“DOU艺计划”的创新实践将成为联系艺术家与公众之间的桥梁，无论对于公众还是对于艺术家都会在不久的未来产生正面而积极的影响。

(责编：冯粒、曹昆)