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有时间焦虑没时间行动？过半受访者建议戒掉“拖延症”

2019年12月05日09:11  来源：中国青年报
 

        生活中，有的人遇到压力就容易出现焦虑情绪，无法马上行动起来去解决问题。你有这样的情况吗？

　　上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2004名受访者进行的一项调查显示，88.7%的受访者有过只顾着焦虑却迟迟行动不起来的情况。54.3%的受访者建议戒掉“拖延症”，提高效率。

　　88.7%受访者曾只顾着焦虑却迟迟不行动

　　彭燃（化名）是成都某培训机构的一名教师，主要负责管理校区的招生、开班等事宜。她经常为工作上的一些事情而焦虑：“有些人报了名，但因为报名总人数不够，迟迟开不了班，我就很焦虑，整晚都会想这件事，但靠自己又解决不了。我会很懊恼，感到自责。”

　　“我现在工作辛苦，报酬又少，周围了解我工作情况的人都在劝我离职。我每天都在想这个事情。”成都某公司职员曹英英（化名）觉得，她是因为自己没有想清楚，所以才焦虑。

　　重庆某大学研二学生邵冠（化名）坦言自己经常为一些没必要的事情而焦虑：“比如我在外面租房子，每天都要多次检查大门有没有紧锁。再比如，有时我对朋友说了一句话，事后总觉得别人误会了自己的意思，甚至会因此失眠。后来一问，对方根本不在意，是我自己和自己过不去。这都是非常小的事，但对我的影响是非常大的。”

　　调查中，90.1%的受访者坦言自己会为不必要的小事焦虑，其中25.2%的受访者经常会这样。

　　“我今年26岁，在工作和婚恋方面面临很多压力。在父母看来，我老大不小了，还没有存款、没有男朋友，不成样子。我每年过年回家，他们谈论的主要都是这两个话题。”彭燃说，她有时会拒绝面对问题，也不想去解决。

　　曹英英有一份写稿子的兼职，编辑催稿经常让她感到焦虑。“我经常接了之后又不想写，就一边拖着一边焦虑，拖到截稿日的前几天，做梦都会梦到在写稿，但还是会拖到最后几个小时才开始动手写”。

　　调查显示，88.7%的受访者有过只顾着焦虑却迟迟行动不起来的情况，其中33.1%的受访者经常这样。

　　73.0%受访者建议正确看待自己遇到的问题

　　“面对不如意的工作，我宁可焦虑也不想着去改变现状，可能是出于我对找工作的恐惧。我觉得自己找不到什么好工作，也不敢尝试另一个行业。所以每次能有一个工作机会就觉得像是救命稻草，立马选择留下来，没有认真考虑适不适合自己，结果入职了又觉得不合意。”曹英英说，这样的循环让她更害怕找工作，更想去逃避。

　　一边焦虑一边懒散，73.0%的受访者认为有这种情况的人需要正确看待自己遇到的问题，不要自寻烦恼；51.7%的受访者建议他们对焦虑的事情马上给出解决方案。

　　54.3%的受访者认为应该戒掉“拖延症”，提高效率。

　　邵冠坦言，对事情有决定权，能自由支配自己的时间，对他来说是最舒服的状态，“但是这很难达到，我目前只能多读书，期待从书中找到自我调整的方法”。

　　“现在我在试着调整心态。在工作上，对于新人，我告诉自己要学会包容和理解；在生活上，我告诉自己，生活就是喜忧参半，为鸡毛蒜皮、柴米油盐烦恼才活得有烟火气。”彭燃说。

　　另一方面，彭燃也在锻炼自己的行动力。“应对焦虑情绪最理想的办法就是直面问题、解决问题。我现在基本上可以做到说干就干，如果自己解决不了，就去求助他人，即便对方无法帮自己解决问题，找个人倾诉一下也可以缓解心理压力。就算是对于长期存在的、让我焦虑的问题，我也能正确看待”。

　　曹英英认为，现在有很多文章在“贩卖”焦虑，以博取眼球、吸引流量。“年轻人应学会冷静、理智地面对问题，不要轻易被误导”。

　　受访者中，00后占2.7%，90后占35.7%，80后占46.2%，70后占12.3%，其他的占3.1%。（王品芝）

(责编：实习生(李一旸)、熊旭)
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