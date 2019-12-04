第十届全国法律英语大赛在中国政法大学举行

人民网北京12月4日电（孙竞）第十届全国法律英语大赛日前在中国政法大学昌平校区举行。本届大赛以“用英语表达你的法律观点”为主题，分为法律英语论文大赛和法律英语演讲大赛，共有来自全国64所高校及单位的208位在校生及法律人士参赛。

中国政法大学副校长李秀云在致辞中表示，此次法律英语大赛契合全面依法治国、经济全球化、“一带一路”的时代背景，以其特有的思想深度、实践性，为广大优秀学子提供了一个“用英语表达法律观点”的相互学习和交流平台，并展现了高校蓬勃向上的校园文化氛围，折射出各高校师生积极进取的精神风貌。

在法律英语演讲大赛中，选手们选题新颖，内容紧扣时事热点，同时利用丰富的演讲技巧，使演讲更具感染力。法律英语论文大赛中，作品均为用英文撰写的论文或案例分析报告，经过来自高校、法律研究及事务单位专家评委的初选和复选，大赛组委会复核评选出12篇优秀论文（报告）。

最终，上海外国语大学肖逸文、谢芊芊获得了本届全国法律英语大赛“法律英语演讲比赛”一等奖，西南政法大学何绮彤、河北大学杨沂明、西北政法大学胡瑞恺、西南政法大学王腾蕊获得二等奖，西南政法大学欧君桐、甘肃政法大学谢颂欣、北京化工大学唐盈、中国政法大学刘冰夷、青海师范大学马丽娜、华东政法大学林小涵获得三等奖；上海政法学院等六所院校获得了本届全国法律英语大赛最佳组织奖。陆永岗、任宏炜、葛静、朱元庆、赵惠妙、孙靖丽、张晓梅、李霞、周莉、刘海虹等获得优秀指导教师奖。

据悉，全国法律英语大赛以学科竞赛的方式，支持和鼓励学生在学习和实践中将英语与法学有机结合，并以其日益广泛的覆盖面与影响力，逐渐成为我国高素质涉外法治人才培养和选拔的重要平台。

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