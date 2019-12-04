原标题：专家：重视做游戏、读绘本、讲故事 厘清儿童早教误区

第六届中国幼教年会12月3日闭幕

“在中国幼儿园三年毛入园率达81.7%的时候，我们还要呼吁更多关注贫困农村的儿童发展，关注留守儿童，要让学前教育进村。”中国发展研究基金会儿童发展中心主任杜智鑫在第六届中国幼教年会上表示，儿童早期发展是一项长远的社会投资，而不是社会福利。

第六届中国幼教年会3日落下帷幕。在为期三天的年会上，多位专家对0到3岁幼儿如何教表示关注，认为投资婴幼儿早期发展是兼具公平与效率的政策，但重视早教并不意味着上早教班、提前学知识，而是要在游戏、阅读中促进孩子的大脑发育，为长远发展和阻断贫困代际传递打下基础。

第六届中国幼教年会闭幕会场（马海燕/摄）

对脑神经科学、教育学、医学以及其他学科的不断研究发现，生命最初的1000天是儿童发展的重要时刻，是能力形成的关键时期。爱尔兰玛丽无暇学院幼儿教育讲师、学前教育博士玛丽·莫洛尼说，在这1000天里，人脑生长非常迅速，每一秒钟会有100万个神经元发生活动。0-3岁这段时间可以作为孩子发展的窗口。一个积极的环境对孩子非常重要，这需要照护者给予关爱。如果不能够提供这样的环境，儿童大脑中的某些区域可能就会发展滞后。

婴幼儿早期发展的五大方面——营养、回应性照料、安全、早期学习、健康，这些年得到了充分重视，家长舍得为各种早教班花钱，也催生了庞大的早教产业。但陕西师范大学教育实验经济研究所所长史耀疆直言，我们还没有探索出适合自己的儿童早期照护方法，“现在社会上骗人的早教组织非常多，其实里边很多都是垃圾，以早教的名义骗人，没有总结出适合婴幼儿早期发展的被验证的方法。”

“我们对儿童的早期发展贝利测试表明，6到12个月的孩子认知能力有29%。到30个月时认知能力达57%。”史耀疆说，农村孩子生下来时和城市孩子差别不大，他们一样聪明、健康，但后天养育和营养的差距，使儿童发展最后产生了差距。

怎么办？史耀疆说，非常简单，第一，多与孩子说话，这是最好的认知社会情感能力；第二多给孩子读绘本故事，拿着书和孩子一起读绘本；第三，多与孩子一起做游戏，就这么简单。如果能做到这个，孩子的未来会非常好。

“做游戏、读绘本、讲故事，并不是说我们将这个孩子变聪明，而是我们让这些孩子保持他应该有的状态，原来有多聪明，现在还是有多聪明。”史耀疆说，但在儿童早期如果父母没有和儿童进行很好的语言交流、神经刺激的话，长大以后不同家庭儿童的词汇量有巨大差别。(记者 马海燕)

(责编：实习生(张楠)、熊旭)