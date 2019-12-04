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课堂改革瞄准学生能力真实提升

2019年12月04日09:29  来源：中国教育报
 
原标题：课堂改革瞄准学生能力真实提升

洛阳市实验小学近年来践行“在体验中快乐成长”的办学理念，尊重学生的主体地位，注重给学生提供真实的学习任务和丰富的学习资源，从而提升了学生解决真实问题的能力。

“五个基于”的课堂改革思路

经过长期的实践探索，我们摸索出“五个基于”的课堂改革思路。一是基于现实，注重体验。以打造开放共享的学习体系为目标，把校园、博物馆、科技馆、工厂车间、广阔农村都作为学习场所，把环境保护、全民阅读、运动健康等真实社会问题作为学习内容，依托大数据、云计算、人工智能等信息技术创新学习方式，促进学习的真实发生。二是基于问题，鼓励质疑。一个好问题往往来自于真实的生活情境，是学生从实践中发现的，不一定有标准答案。学生可以从问题入手，以任务驱动的方式进行思考验证和总结归纳，并通过交流来共享成果进而达到共同成长的目的。教师要善于创设情境，引导学生学会分析问题、比较问题、提出新问题，鼓励学生主动质疑，激发学生的深层次思考和探究，提高学生解决问题的能力。三是基于探究，学会创新。倡导用学生的“学”来调整教师的“教”，引导学生开展深层次探究，真切体验知识生成的过程。教师要带领学生充分了解不同的知识背景、相关文化和学习内容，利用信息技术手段创新课堂教学，教会学生查找资料、提取有效信息、质疑思辨。四是基于表达，思辨分享。表达方式是多元的，可以是单独的，也可以是群体的，更可以分角色互动。好的表达基于不同的生活经验，有助于学生思维能力的提升。五是基于创造，解决问题。在创造过程中，学生面对真实的困难和挫折，在持续性的尝试、否定、排除、选择中，形成智慧和理性，懂得学习的真谛。我们一直坚持，教师少留书面作业，要把学科知识与现实世界联系起来，还原到生活中设计任务，让学生在实践体验中进行深层次学习。

在课堂上收获真实的体验

我们在实践探索中形成的“6+”课程、体验式课堂、节日课程等，促进了真实性学习的落地。

“6+”课程：基于现实的项目式学习。从现实情境出发，统整学科知识体系，以项目式学习的方式开展。比如，我们在学校成功创建全国文明校园之际，研发了以“寻找”为主题的系列课程。其中，寻找“校园最美一角”，引导学生去重新发现校园的美丽一角，校园各处有许多二维码名片，用手机扫一扫，就能够读到校园的故事；寻找“最美教室”，学生从主题设计、氛围营造、分工合作，到动手美化教室，不仅提高了教师研发课程的主动性，也促进了学生学习的主动性。寻找“博物馆小馆长”，结合洛阳市打造博物馆之都的理念，引导学生实地体验，把一座座博物馆串联起来，让整个城市都变成了学生学习的场所。

体验式课堂：基于问题的探究性学习。经过长期的实践探索，学校形成了包括情境、质疑、探究、分享和拓展五个模块的体验式课堂模型。这个学习模型，契合了《中庸》名句“博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之”的思想，突出课前的问题引导、课中的体验分享和课后的学习反馈，更加关注学生的问题呈现和学习体验。鼓励教师开展个性化的教学实践。比如，李丹丹老师在讲长度单位“千米”时，让学生猜测两个校区的距离有多远，亲自带着学生用脚步丈量操场跑道的长度。

节日课程：基于探究的自主性学习。学校的节日课程每月一次，每次有不同的主题，包括“贸易节”“书法节”“科技节”“游戏节”“艺术节”“体育节”等，以及围绕校园活动的“少代会”“校园足球联赛”和“运动会”等，以自主学习的形态呈现。比如，在贸易节上，整个校园化身为一个模拟的贸易市场，学生可以体验不同的角色，包括广告宣传、工商税务、安保清洁、收银统计等。在少代会上，小代表们尽职履责，委员会日程设计、会议规则制定、工作人员招募、会议摄影采访、每日播报等活动，全部由学生自主完成。

将创新精神培养融入课程当中

“五小”活动：基于表达的设计性学习。“五小”活动是指小实验、小演讲、小科技、小创新和小展示。教师根据各学科的要求，把传统书面作业变成了动手实践，以主题活动的方式开展学习。目前，学校已经连续两年完全取消寒暑假作业，取而代之的是各年级组布置的跨学科研究形式的主题作业。比如，2017年寒假，围绕春节和冬奥会两个主题，要求一年级学生每天读书半小时，阅读关于年的习俗、传说等；数一数我的压岁钱，跟家长去买东西；利用多种绘画材质，为全家画一幅画，表现出喜庆的节日气氛；把《新年好》或其他歌曲唱给家人听，送去新年的祝福；每天进行自己喜爱的体育运动20分钟。要求五年级学生每天坚持读书一小时、坚持练字；收集各家春联的照片等。这份寒假作业套餐分为必选和自选内容，涵盖了读书、生活、技能、社会实践等，体现了跨学科的特点，在学校教育和真实生活中建立起了联结，有助于学生综合能力的培养。

创客学习：基于创造的实践性学习。我们为学生提供了创造的空间，引导他们开展具有挑战性的实践性学习。2014年春天，校园里来了一位神秘的访客——“钢铁侠”，当他按动按钮打开面具，学生们看到了里面的赵万方老师。原来，这是赵老师亲手制作的外衣，这极大地激发了学生的兴趣。于是，赵老师在学校里开设了“创客空间”课程，专门给学生提供3D打印、机器人、航模等方面的课程教学。2017年，学生们在全国中小学计算机大赛中，针对大赛的“科学+艺术”主题，自主设计完成了一个会说话的“龙门大佛”。这个作品得到了评委们的一致好评，最后获得一等奖。近年来参加创客活动的学生越来越多，这样的学习既是一个深度探究的过程，又是一个全面多维体验的过程。

（作者系河南省洛阳市实验小学党委书记、校长李青青）

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
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