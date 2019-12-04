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保证学生阅读时间是教育“基本功”

杨三喜

2019年12月04日09:06  来源：中国教育报
 

日前，《中小学读写现状调研报告（2019）》发布，报告显示，虽然有接近九成的受访者对阅读感兴趣，超过九成的受访者对课外读物感兴趣，但近七成中小学生每天阅读时间低于一个小时。而且随着年龄的提升，每天阅读时间不足一个小时的学生明显增多。有专家指出，对于中小学生来说，兴趣不是问题，读物也不是问题，时间才是问题。

阅读能力至关重要，有人说，最好的学区房其实就是家里的书房。诚哉斯言。对于中小学生来说，阅读不仅能开阔视野、增长见识，还能培养良好的自学能力和阅读能力，提高认读水平和作文能力。好书还是益友，与益友相伴，有助于中小学生形成良好的道德品格。良好阅读习惯的形成，也是为培养终身学习能力打下基础，是为一生发展奠基。即便是从考试升学的功利角度来看，培养阅读习惯和能力也大有裨益。中高考改革都在加强对考生阅读能力的考查，对阅读速度、广度、深度都提出了更高要求。即使对于数学、物理等科目而言，阅读能力也至关重要，阅读能力不强会影响考生读懂题意。

九成受访者对阅读、课外读物感兴趣，但是七成受访者阅读时间不足一小时的现实令人尴尬，也为我们提出了一个问题，那就是孩子的时间到底去哪了？

这个问题，并不难回答。一方面是校内课业负担重，大量机械性、重复性作业挤占了学生的阅读时间。虽然各地都出台了政策，试图通过控制作业数量、时长的方式减轻中小学生负担，但是操作难度较大，实际效果并不尽如人意。另一方面则是各种校外培训班把孩子剩余的时间占得满满当当。日前，《2018年国家义务教育质量监测——体育与健康监测结果报告》发布，结果显示，四年级学生仅两成睡眠充足，达到了小学生日均睡眠时间10小时的标准，比2015年下降了8.5个百分点，而八年级学生睡眠时间达9小时及以上的比例为19.4%。校内校外负担双重叠加，孩子睡眠时间都无法保障，课外阅读时间更是无从谈起。

更何况一些家长甚至是教师对于课外阅读仍然抱有偏见，认为读课外书是不务正业，会耽误学习、耽误升学。在这种情况下，中小学生阅读时间无法保障，而且随着年龄增长，升学压力迫近，阅读时间被进一步挤压，也就在所难免。

所以，改善中小学生阅读状况，最关键的也就在把时间还给学生。把他们从繁重的作业负担、校外培训中解放出来，为他们听从自己的兴趣，读一读自己喜欢的课外书挤出一点时间。当然，最关键的也是最难的，能否为中小学生挤出阅读时间，既是教育“基本功”，也是评价减负效果的一个维度。另外，家长、教师也应该改变对课外阅读的成见，尤其是摒弃急功近利的教育观，不要拿能否立竿见影地提高分数提升排名作为教育选择的依据。阅读的效果虽然不能直接体现在考试成绩上，但却对孩子的成长与发展具有长远的价值和意义。

父母是孩子的第一任老师，在阅读问题上，父母的榜样作用尤为重要，很多家长在家里自己捧着手机，却要求孩子阅读，其实为孩子做了不好的示范。家长放下手机、以身作则，给予孩子更多的陪伴与引领，也当是改善中小学生阅读现状的重要方面。同时，我们也呼吁学校和社会打造更多适合中小学生课外阅读的公益空间，加强书香校园、书香社会建设，为中小学生阅读创造更好的校园和社会环境。

（作者系本报记者）

(责编：实习生(刘筝)、熊旭)
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