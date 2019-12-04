海归求职，找的到底是什么？

薪水？待遇？价值观认同？海归在找工作的时候，想找的到底是什么？

日前，智联招聘发布《2019中国年度最佳雇主评选报告》，站在评价雇主的角度，或许能更深层地读懂求职者的选择与偏好。而对于广大归国留学生来说，如何调整好就业心态以更好地面对职场，是摆在每个人面前的一道必答题。

一找： 认同企业价值观

今年是毕业于美国西北大学的詹文回国工作的第三个年头。回顾自己找工作的经历，詹文告诉记者，企业的价值观是她最为看重的因素。

“认同企业的价值观是非常重要的，这与工资待遇是两码事。”詹文说。“对我们来说，当真正认可一家企业秉承的价值观或者真正尊重它整套企业文化的时候，我们会更愿意继续做下去，哪怕别的公司可能待遇更好。”

就像智联招聘CEO郭盛在2019中国人力资本国际管理论坛上所说的那样，如今对企业内部的共生而言，拥有共同的信仰非常重要，即价值观要一致。“现在员工对企业是非常挑的，‘90后’‘95后’非常挑，员工要看到公司的价值观和自己的一致。目前95%的员工选企业的时候会把价值观一致作为非常重要的选择标准。”

对价值观的考察也是相互的。郭盛表示，于企业挑员工而言，以前是着重看技能，后来是看重素质，现在更多的则是看动机，动机就是价值观。企业与员工想要共同发展，共同的价值观就是其中非常重要的基础，有时这些价值观甚至会落实到非常实在的层面上，比如能不能带着宠物、周末要不要加班，等等。“这是工作与生活的关系，是非常具体的价值观问题。”郭盛说。

二找：

“面包、牛奶”是基础

智联招聘执行副总裁李强在接受本报记者采访时表示，不同年龄段求职者所看重的雇主文化、价值观虽各有偏重，但总的来说这些诉求之间的差异在逐步缩小，求职者所欣赏的企业价值观正在趋同。“‘诗和远方’‘牛奶面包’……这些可以兼得。给予员工足够的尊重，志同道合的伙伴可以在一起工作，实现良好的团队配合。同时，公司要有合适的组织机制、报酬机制、激励机制，能够让员工在这样的环境下做好工作，实现良好的社会价值。”

事实上，在发布的《2019中国年度最佳雇主评选报告》中有一个现象值得关注。大学生对于第一份工作的预期收入呈现逐年攀高趋势，2019年大学生预期收入达到6884元，比2018年高出300余元。

如今不少年轻人具有非常强烈的企图心，也认为自己可以创造更大价值，因此追求高回报。不过，李强同时提醒，现实工作中，当自身实际工作技能与企业所具体要求的技能匹配出现问题时，很可能就会打击其工作积极性。

“有时在工作中遇挫，也可以转化为动力。无论是本土毕业生还是海归，如何提升自己以更符合企业的技能要求，从而获得更高的回报，这些值得深入思考，也需要引导。”李强说。对海归毕业生来说，也应学会建立正确的择业观和职业价值观，来预判自己可能对企业产生的价值。

三找：

理想城市展抱负

回国伊始，选择在哪座城市开始就业或创业生涯，将直接影响自己今后几年甚至十几年的发展路径。相较北上广深，杭州、成都、南京、西安等“新一线”城市如今吸引了越来越多的关注目光，对于吸引人才来说，城市之间的竞争不只是GDP的竞赛，一座城市全面的“品牌实力”更为重要。

有的城市历史悠久、有的城市青春洋溢、有的城市高校林立……每座城市都有属于自己的专属气质，也会吸引投缘的海归慕名而来。在今年的“中国年度最佳雇主评选”中，首次从“雇主”的角度来观察城市在人才吸引、保留和发展中的表现，从人才的流动和活力角度去衡量城市品牌的影响力。

不仅关注城市的引才政策，同时观察一个城市的人才保留和发展情况，或许会为许多海归求职者提供更多参考。

通过大数据分析非本地户籍人才离开该城市的可能，即可统计出当年该城市非本地户籍求职者投递外地城市的人才比例。当这一比例较高时，表明该城市人才流失风险较高，人才保留较差，反之则表明该城市人才保留较好。数据分析来看，千万以上人口城市的人才保留情况最好，流失率仅为 14%。对于人口数在500万—1000万级的城市来说，这一比例为18%；对于人口数在100万—500万级的城市来说，这一比例为15%。

以非本地户籍人才流失率仅为7.04%的成都来说，在人才吸引和保留上建立了极具影响力的品牌“蓉漂”，并围绕“蓉漂”人才工作品牌开展了一系列口碑和效果显著的工作。凭借引才留才实实在在的诚意，成都曾位列“海归就业创业最爱城市”第三名，仅排在北京和上海之后。而在此次评选中，成都、宁波、青岛、无锡、广州市海珠区和苏州高新区共同位列最佳引才城市榜单，或许，更多海归人才正在前往这些城市的路上，怀揣梦想，期待大展才华。

(责编：郝孟佳、熊旭)