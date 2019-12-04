宁波推行弹性上学7年，调查显示——

孩子状态更好 教师家长满意

每天早上，在宁波市海曙区镇明中心小学，一二年级8∶40前到校的学生在老师的指导下开展艺术、体育、修身课、讲故事、诵读等晨间活动。

这样的“弹性上学”始于2012年2月，宁波市教育局率先在中心城区的原海曙、原江东、江北区小学一年级试行上学时间弹性制，半年后又将试点扩展到小学二年级，共计涉及1.8万余名学生。如今，经过7年多的探索，已成为宁波小学低段学生上学时的一道独特的风景。

小学生上课时间早、起床困难，是困扰家长的难题。2011年，宁波市教育局委托第三方调查公司对中心城区的原海曙区16所、原江东区21所和江北区12所学校的家长及教师进行了问卷调查，得到有效样本998份。小学生睡眠时间应不低于10小时，但本次调查结果显示，47.78%的一年级学生睡眠时间不达标。

刚从幼儿园毕业的小朋友一时间难以适应早起上学。2012年2月，宁波市教育局开始在中心城区学校试点弹性上学制，规定市区小学一年级学生可在8∶00至8∶40之间到校。为了不影响学校整体教学秩序，建议小学一年级的第一节课时间与二至六年级的第二节课同时上课。由原来的上午四节，下午两节调整为上午三节、下午三节、周课时总量保持不变。在弹性上学时间内，学校安排好教师下班级管理，并因校制宜，组织开展晨间活动。

宁波市惠贞书院小学部除了安排老师组织学生开展阅读活动以外，还积极借助家长志工团的力量。在每周三上午，学校统一安排爱心家长志工团走进一二年级的课堂给孩子们讲故事。此外，在该时段内，学校逐渐形成了以班级自主管理为主的晨间德育活动。

惠贞书院小学部德育主任孟晓宁说：“丰富多样的晨间活动，不仅丰富了学校的德育校本课程，更培养了孩子良好的习惯，还让家长、孩子都有了展示的舞台。”

近几年，宁波中心城区弹性上学的做法也逐步延伸到了各区县（市）的城区学校。北仑区华山小学率先在区域内实行弹性错时上学制度，几年实践下来，不仅缓解了校门口的拥堵现象，更重要的是让学生能以更饱满的精神投入到学习活中去。

“实施弹性上学后学生听课的专注度提高了，思维更加敏捷了。”华山小学校长王剑波说，弹性上学期间该校开展了形式多样的40分钟大课间活动，确保了学生在校有充足的课外活动时间。近几年，在北仑区中小学生体质健康抽测和文化课各项抽测中，该校的平均分、合格率均处于全区领先位置。

2018年2月，浙江省教育厅发文在全省范围的小学施行早上推迟上学工作，科学合理安排小学上学时间，保证小学生充足睡眠，促进学生的身心健康与全面发展。

第三方对宁波弹性上学政策满意度的调查显示，79.56%的家长都会推迟送校时间，推迟半小时左右的占54.44%，推迟一个小时的占24.22%。调查的所有受访者，包括家长、校长、教导处主任和一年级老师，对弹性上学政策感觉很满意的达22.04%，比较满意的达48.30%。弹性上学实施后，老师认为学生的精神状态非常好的占7.14%，而精神状态好的高达54.08%。（史望颖）

(责编：实习生(李一旸)、熊旭)